Com confiança elevada, Fortaleza quer surpreender Palmeiras no Castelão

Depois da grande atuação do Fortaleza no empate com o São Paulo, por 3 a 3, pela abertura das oitavas de finais da Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni quer manter a confiança diante do Palmeiras, neste domingo, na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para essa partida, Rogério Ceni deve repetir a base do time que atuou pela Copa do Brasil. Expulsos na partida, o goleiro Felipe Alves e o lateral-esquerdo Carlinhos podem atuar normalmente, já que se trata de outra competição.

Leia Também Onde assistir Fortaleza x Palmeiras ao vivo, escalação e arbitragem

Além disso, o treinador conta com o atacante David e o meia Felipe, que estavam suspensos e não puderam atuar na última partida pelo Brasileirão, quando o time cearense empatou sem gols com o Coritiba, no Paraná. No final de semana passada, o jogo contra o Vasco acabou adiado. Os dois já foram titulares contra o São Paulo e David anotou o gol de abertura do placar.

"Nós temos que virar a chave, mas manter a intensidade. É outra competição, outro adversário, mas a exigência sempre tem que ser a mesma em busca da vitória", diz Ceni, preocupado apenas com o cansaço gerado pela sequência de jogos.

Pelo menos, desta vez, não houve desgaste por viagem, porque o time enfrentou o São Paulo em casa. O Fortaleza segue na parte intermediária da tabela, com 21 pontos, apenas um ponto abaixo do Palmeiras, mais próximo do G-4. Os dois times tentam se aproximar dos primeiros colocados da tabela.