Com confusão e seis expulsos no fim, Palmeiras e Flamengo empatam

O Palmeiras terá até meados de julho para acertar os problemas que fizeram o time oscilar nesta primeira parte do Brasileirão e mostrar que todo o investimento feito no elenco pode se transformar em briga pelo título. Enquanto rola a Copa do Mundo, será um mês crucial para o futuro do Palmeiras, que mostrou nesta quarta, no empate por 1 a 1 com o líder Flamengo, que precisa de mais para poder estar entre os primeiros do Nacional.

Como em outras partidas recentes, o Palmeiras oscilou. Começou bem, marcou logo aos 5 minutos com Willian, mas perdeu ritmo e intensidade ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, teve chances claras de ampliar o placar, todas desperdiçadas. E o preço foi o empate flamenguista: numa bola parada, num erro de marcação, Thuler subiu mais que a zaga alviverde para igualar o placar e manter os cariocas a uma distância confortável do vice-líder Atlético-MG na tabela.

Nos minutos finais, uma confusão no gramado. Comissão técnica e reservas dos dois times entraram em campo após Dudu ser derrubado por Cuellar e revidar. Após empurrões dos dois lados, foram expulsos os flamenguistas Cuellar, Henrique Dourado (no banco) e Jonas, além dos palmeirenses Dudu, Jailson e Luan (também reserva).

Bem antes de virar tensão, o jogo começou agitado. ​O Palmeiras não deu espaço para o Flamengo no início da partida e depois de cinco minutos já estava na frente no placar. Após cruzamento de Dudu na área, Bruno Henrique cabeçou para o meio e Willian só teve de empurrar para dentro.

O gol rápido fez os mandantes crescerem no jogo, embalados por sua torcida no estádio. Pouco depois, Willian, mais uma vez, arriscou uma bomba de fora da área, mas a bola foi por cima do goleiro Diego Alves.

Os líderes pareciam desnorteados no meio-campo. Passes errados, marcação frágil e pouca iniciativa. A história mudou quando o Flamengo descobriu fragilidades do Palmeiras pelas pontas.

A partir dos 20 do primeiro tempo, o Flamengou passou a dominar as chances mais perigosas de mexer o placar. Após cruzamento, Jailson se esticou para dar um soco na bola, mas ela caiu nos pés de Vinicius Jr. O atacante tentou de cobertura, mas a bola subiu demais. Pouco depois, Vizeu também errou a pontaria.

Nas vezes em que superou a falta de pontaria, o Flamengo parou em Jailson. Na melhor chance rubro-negra da primeira parte, Everton Ribeiro recebeu cruzamento de Viniciu Junior pela direita e cabeçeou no cantinho. Jailson foi rápido e salvou.

​No início ​do 2º tempo, a pressão continuava maior do lado alviverde. Mas o Palmeiras não aproveitou boas chances que teve. Willian, duas vezes, Dudu e Edu Dracena pararam na defesa rubro-negra. Na primeira real chance do Flamengo no segundo tempo, veio o empate. Rodinei cobrou escanteio e Thuler subiu mais que Thiago Martins para empatar, aos 9.

Um golpe para o Palmeiras, melhor no jogo até então. Mas o empate deixou o clima tenso no Allianz Parque, as faltas passaram a ser mais frequentes e o jogo que era aberto passou a ficar truncado. Melhor para o Flamengo, que viu os mandantes pressionados e aumentou a pressão.

​A virada parecia questão de tempo em função pressão rubro-negra. Everton Ribeiro tirou tinta da trave palmeirense e Vinicius Junior teve finalização interceptada por Thiago Martins a caminho do gol.​ Mas o ritmo caiu a partir da metade do segundo tempo, e o Palmeira passou a insistir nos contra-ataques para tentar terminar o jogo com vitória. Contra o tempo, o time viu Lucas Lima chutar para fora de longe, e Bruno Henrique também desperdiçar.

Nos acréscimos, Dudu foi derrubado por Cuellar. Não gostou e partiu para cima do flamenguista. A confusão virou generalizada. Dos dois lados, muito empurra-empurra e xingamentos. Quando a movimentação foi contida, o árbitro distribuiu seis cartões vermelhos. No túnel do Allianz Parque, um princípio de confusão também foi flagrado pelas câmeras de televisão.

Com pouco tempo de jogo depois da confusão, já não dava tempo de muita coisa, e os times agora só jogam depois do Mundial na Rússia, que começa nesta quinta.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 1 x 1 Flamengo

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Thiago Martins, Edu Dracena e Victor Luis; Bruno Henrique, Felipe Melo (Artur), Moisés e Hyoran (Lucas Lima); Dudu e Willian (Papagaio). Técnico: Roger Machado.

Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Thuler, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Jean Lucas (Willian Arão) e Lucas Paquetá; Everton Ribeiro (Jonas), Felipe Vizeu (Marlos) e Vinicius Junior. Técnico: Maurício Barbieri.

Gols: Willian, aos 5' no 1º tempo. Thuler, aos 9' do 2º.

Amarelos: Rodinei, E. Ribeiro, F. Melo, V. Luis, F. Vizeu, M. Rocha, Vinicius Jr., D. Alves e Moisés.

Vermelhos: Cuellar, Henrique Dourado, Jonas, Dudu, Jailson e Luan.

Juiz: Bráulio da Silva Machado (SC).

Público: 36.882.

Renda: R$ 2.598.847,44

Local: Allianz Parque.