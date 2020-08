Com consentimento do Cruzeiro, Federação Mineira dá título para o Uberlândia

A Federação Mineira de Futebol (FMF) declarou nesta quarta-feira à tarde o Uberlândia como campeão do Troféu Inconfidência, após a decisão, prevista para as 21 horas, no Mineirão, com o Cruzeiro ter sido cancelada por causa de 13 testes positivos detectados na equipe do Triângulo Mineiro nas duas últimas baterias de exame. A entidade considerou que não havia tempo hábil para a realização da contraprova para confirmação dos diagnósticos e tomou a decisão de cancelar o torneio.

A atitude da FMF teve o consentimento do Cruzeiro. "O posicionamento do clube se baseou em diversos fatores, mas foi norteado especialmente pelo princípio do fair play, por entender que a essência do futebol é promover uma disputa justa entre as equipes, o que deixou de ser possível no atual cenário, e pela preservação da saúde e da vida dos atletas, em um momento atípico de pandemia pelo qual o mundo atravessa, e que afetou diretamente a realização da partida", disse uma nota do clube em seus site oficial.

"O Cruzeiro aproveita para agradecer publicamente a Federação Mineira de Futebol por acatar o pedido e parabeniza o Uberlândia pelo título e pela campanha no Campeonato Mineiro e no Troféu Inconfidência. O Clube também reforça, mais uma vez, os votos de pronta recuperação aos atletas da equipe uberlandense", finalizou a nota.

Segundo informações do Uberlândia, os zagueiros Plínio, Zé Victor e Rogério, os meias Erick e Clebinho, o massagista João Luiz e o fotógrafo Giovanni Mendes passaram pelo teste RT-PCR e foram diagnosticados na última terça-feira com a covid-19. Todos que testaram positivo para o novo coronavírus estavam em Belo Horizonte e já voltaram para a cidade de Uberlândia, onde permanecerão isolados. Eles passam bem, de acordo com a assessoria de imprensa.

Anteriormente, o goleiro Alex, o volante Luiz Alexandre, os atacantes Breninho e Dija Baiano, o diretor de futebol Fabrício Tavares e o roupeiro Paulão haviam sido diagnosticados com a covid-19 e sequer participaram do jogo contra o Boa, na semifinal do Troféu Inconfidência, disputada no último domingo. Eles não viajaram para Belo Horizonte.

O Troféu Inconfidência foi criado para proporcionar mais jogos para os times do interior, com a participação do quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados da fase de classificação. O quinto enfrenta o oitavo e o sexto encara o sétimo lugares, os vencedores jogam as semifinais e depois a final em jogo único.

O Cruzeiro, que terminou o Estadual em quinto, venceu o Patrocinense em uma das semifinais, e o Uberlândia bateu o Boa Esporte. Com o título, o time do Triângulo Mineiro pode ficar com a quinta vaga da Copa do Brasil.

SÉRIE B

Com seis pontos a menos por causa de uma punição da Fifa pelo não pagamento de uma dívida, o Cruzeiro estreará neste sábado contra o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), às 19 horas, no Mineirão.