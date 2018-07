Com contrato até junho, Maicon afirma que quer continuar no São Paulo

O zagueiro Maicon, do São Paulo, afirmou nesta sexta-feira que permanecer do São Paulo além do tempo de contrato de empréstimo firmado com o Porto, até 30 de junho. O defensor disse gostar do clube e comentou que torce para que as diretorias entrem em acordo para que se confirme a permanência dele.

"Todo mundo sabe do meu desejo de permanecer, mas não depende só de mim. Tenho vários jogos no contrato e espero cumprir todos. Se Deus quiser, com a ajuda do São Paulo e do Porto, se for para prolongar, vamos prolongar", disse o defensor em entrevista ao SporTV. "Já falei meu desejo de continuar, eu quero. Mas não depende só de mim. Vamos ver nos próximos meses o que vai acontecer", completou.

A diretoria do São Paulo conversa com o clube português para ter o zagueiro em definitivo. O plano é trocá-lo por jogadores da base. Entre as opções, está enviar ao Porto até dois nomes entre as três seguintes opções: o lateral-esquerdo Inácio e os zagueiros Lucão e Lyanco. Este último, é o que mais interessa, por ter passaporte europeu.

Pelo clube do Morumbi o zagueiro tem 14 partidas e um gol marcado, contra o Oeste, pelo Campeonato Paulista. Maicon tem sido titular do técnico Edgardo Bauza ao lado de Rodrigo Caio na defesa.