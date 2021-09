Com contrato até o fim de 2022, Flamengo anuncia David Luiz como novo reforço

Após criar grande expectativa na torcida, o Flamengo anunciou na tarde deste sábado a contratação do zagueiro David Luiz, que estava sem clube desde que deixou o Arsenal, em junho. Aos 34 anos, o jogador assinou contrato válido até o fim de 2022, em um hotel na cidade de São Paulo, onde o time comandado por Renato Gaúcho enfrenta o Palmeiras no domingo.

"Nascido em Diadema, ele rodou o mundo e ficou acostumado a vencer, vencer e vencer, assim como diz o nosso hino. O povo clamou, o coração balançou e agora ele vestirá rubro-negro. Maior Torcida do Mundo, David Luiz é o novo jogador do Mengão! Seja bem-vindo!", confirmou o clube carioca em publicação nas redes sociais.

David Luiz chegou a ser especulado em times da Itália e da Turquia, mas não acertou com nenhuma equipe, embora tivesse a intenção de continuar a Europa, onde atuou por 14 anos em clubes de expressão. Revelado pelo Vitória e com passagem nas categorias de base do São Paulo, fez história com a camisa do Chelsea, time pelo qual foi campeão da Liga dos Campeões, além de ter acumulado títulos no Benfica e no Paris Saint-Germain.

O jogador também teve um longo período de atuação pela seleção brasileira desde que foi convocado pela primeira vez, em 2010. Presente na Copa do Mundo de 2014, foi campeão da Copa das Confederações de 2013 e do Superclássico das Américas em 2014, mas não é chamado para defender o time nacional desde 2017.

Depois de Kenedy e Andreas Pereira, David Luiz é o terceiro reforço que vem para o Flamengo após deixar um time da Inglaterra, onde construiu uma carreira de mais prestígio que os dois nomes anteriores, portanto chega como a principal contratação flamenguista para a temporada. Além disso, a chegada de um zagueiro era considerada uma necessidade, já que o Flamengo vem enfrentando dificuldades no setor defensivo desde a saída de Pablo Marí para o Arsenal.