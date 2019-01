Com contrato de um ano, Inter oficializa retorno de Rafael Sóbis

O Internacional enfim oficializou neste sábado a contratação de Rafael Sóbis. O atacante de 33 anos faz seu retorno ao time gaúcho um dia após rescindir seu contrato com o Cruzeiro, que já havia indicado o fim da passagem do jogador pelo clube no mês passado. Sóbis assinou contrato de apenas uma temporada com o time colorado, até 31 de dezembro deste ano.

O jogador foi revelado pelo clube e fez sua estreia na equipe profissional em 2004. Ele soma títulos de peso com a camisa do Inter, em suas duas passagens anteriores. São dois títulos da Copa Libertadores, em 2006 e 2010, e três troféus do Campeonato Gaúcho, em 2004, 2005 e 2011.

Além disso, foi artilheiro do Inter no Brasileirão de 2005, ano em que foi eleito "Revelação" e "Melhor Atacante" da competição.

Seu retorno ao time gaúcho já era especulado desde que o jogador decidiu sair do Cruzeiro, ao fim do Brasileirão. Pelo time mineiro, Sóbis foi duas vezes campeão da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e campeão estadual, no ano passado. Foram 119 partidas e 28 gols, em dois anos e meio no clube de Belo Horizonte.

Sóbis também vestiu as camisas do Betis, da Espanha, do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, do Fluminense e do Tigres, do México. Pelo time carioca, foi campeão estadual e do Brasileirão em 2012. E, em solo mexicano, faturou o título do Campeonato Mexicano.