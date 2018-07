Com contrato no fim, Bruno Rodrigo espera ficar no Santos

SANTOS - Substituto do contundido Edu Dracena, o zagueiro Bruno Rodrigo está tentando aproveitar os últimos compromissos do Santos nesta temporada para assegurar a sua permanência em 2013. O contrato do jogador se encerra no fim do ano, mas ele explicou que as negociações para a renovação já foram iniciadas e espera acertar a sua permanência no clube.

"Penso em ficar, essa é minha vontade, mas deixo para o meu empresário resolver. Ele ainda não me passou nada. Ele está viajando e vou esperar ele voltar para saber se tem novidade", afirmou Bruno Rodrigo, esperançoso em ficar fora da reformulação que o técnico Muricy Ramalho deve promover no elenco do Santos.

Em 11º lugar no Campeonato Brasileiro, o Santos não tem mais aspirações na competição, mas Bruno Rodrigo sabe que estes próximos jogos podem ser decisivos para a definição do seu futuro. "A última impressão é a que fica e o Muricy nos disse isso", afirmou. "Somos profissionais e o futebol é nossa vida", completou.

Bruno Rodrigo garantiu que o ano foi bom para o Santos, mesmo com a campanha decepcionante no Campeonato Brasileiro e lembrou que o time foi campeão do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana. "Ganhamos dois títulos e mantivemos a média dos últimos anos. Não foi o ano que esperávamos, mas foi um ano bom", afirmou.