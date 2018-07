Com contrato perto do fim, lateral Ceará quer renovar com o Cruzeiro Com a permanência garantida na elite do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ainda sonha com uma bastante improvável vaga na Libertadores, mas já começa a pensar no futuro. Um dos jogadores que tem contrato vencendo no fim da temporada é o lateral-direito Ceará, titular absoluto da posição. Aos 35 anos, o jogador não quer saber de parar e pretende renovar.