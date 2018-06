Com contrato prestes a encerrar, Anselmo Ramon pode deixar o Guarani

Anselmo Ramon está com o futuro indefinido no Guarani. O atacante tem contrato até o dia 11 de julho e ainda não foi procurado pela diretoria para tratar de uma renovação pelo menos para o restante da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

+ Em jogo eletrizante, Avaí e Guarani empatam por 3 a 3 na Série B

O atacante de 29 anos foi anunciado como o principal reforço bugrino para a disputa da Série B e chegou com a ajuda da Traffic, que é uma das empresas interessadas na terceirização do futebol alviverde. No entanto, o contrato assinado entre as partes foi de apenas três meses por conta da condição física de Anselmo Ramon.

Anunciado no início de abril, o atacante estava se jogar desde janeiro, quando deixou o Hangzhou Greentown, da China. No período em que está no Brinco de Ouro da Princesa, Anselmo Ramon conviveu com algumas lesões no joelho e tornozelo. Ao todo, são sete jogos e dois gols na Série B, sendo um dos artilheiros do clube no campeonato.

A expectativa é que Anselmo Ramon se recupere da lesão no tornozelo que o tirou dos últimos dois jogos para ficar à disposição de Umberto Louzer na próxima sexta-feira, quando o Guarani recebe o Boa, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 13ª rodada da Série B. O time campineiro tem 16 pontos e é o sexto colocado.