Com contrato próximo do fim, Lugano vive dias de indefinição

O zagueiro Diego Lugano vive dias de indefinição no São Paulo. Aos 36 anos, o uruguaio possui contrato até junho deste ano e ainda não sabe se terá seu vínculo renovado.

Contratado em 2016, o defensor não conseguiu repetir as grandes atuações da primeira passagem, (2003-2006) que lhe renderam o status de ídolo no Morumbi. Nesta temporada, jogou seis partidas, sendo cinco pelo Campeonato Paulista e um pela Copa do Brasil.

Muito criticada durante o Estadual pelo alto número de gols sofridos, a zaga titular é composta por Maicon e Rodrigo Caio. O setor tem ainda como opções Breno, Lucão e Douglas. Lugano, contudo, é visto como um líder pelos companheiros.

Com o fim do período de eleições, a tendência é que o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, dê andamento no assunto para chegar a uma decisão.