Com contrato registrado, Ronaldinho jogará na estreia da Libertadores

BELO HORIZONTE - Depois de vinte dias de impasse, o Atlético Mineiro finalmente registrou, nesta sexta-feira, o novo contrato de Ronaldinho Gaúcho com o clube. Assim, ele não deverá ser problema para a estreia do clube na Copa Libertadores, dia 11 de fevereiro, contra o venezuelanos do Zamora.

O contrato de Ronaldinho se encerrou no fim do ano passado e não foi renovado automaticamente. No dia 9 de janeiro o presidente do clube, Alexandre Kalil, escreveu no Twitter que "Ele (Ronaldinho) renovou". Mas só nesta semana é que o clube informou que o novo contrato ainda não havia sido assinado.

As partes chegaram a um acordo e o final feliz veio nesta sexta-feira, quando Ronaldinho assinou o contrato, que já foi registrado na CBF, aparecendo no BID (Boletim Informativo Diário). A partir de agora, ele tem que cumprir um jogo de suspensão por ter sido expulso na decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes, no Marrocos. Assim, não pega o Nacional, domingo, no Independência.