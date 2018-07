Com contrato renovado, Danilo promete volta por cima no Corinthians

O meia Danilo comemorou neste domingo o sétimo título pelo Corinthians. Apesar de não ter sido muito utilizado nesta temporada, o veterano de 38 anos prometeu se empenhar nas férias para aproveitar o contrato renovado e, quem sabe, ao fim de 2018, poder se aposentar do futebol em um momento diferente ao complicado ano que teve, marcado por uma série de lesões.

"Quando a gente ganha, é uma emoção extra. Passei um ano difícil, a recuperação não foi fácil. Mas vou me preparar nas férias para no ano que vem poder jogar mais", afirmou. O meia teve o nome pedido pela torcida durante o segundo tempo do empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, jogo que marcou a entrega da taça de campeão. Apesar do clamor popular, o técnico Fábio Carille manteve o veterano no banco.

Danilo passou mais de um ano sem atuar entre 2016 e 2017. A fratura na perna direta quase lhe causou a amputação no membro. A inatividade muscular ainda causou outras lesões e foi preciso paciência para que conseguisse reunir condições de voltar a atuar. "Eu procuro ter equilíbrio e ser tranquilo. Não adianta desespero. Tem que ser calmo, porque as coisas acontecem naturalmente", disse.

Foi o terceiro título brasileiro de Danilo pelo Corinthians. A história vitoriosa ganhará mais um ano, pois o meia renovou o vínculo. "O Danilo com certeza vai continuar a com a gente por mais um ano, porque está com o contrato renovado. Será utilizado", disse o treinador do time.