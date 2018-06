Com contrato renovado, Thiago Martins torce por chances no Palmeiras

O ano de 2018 começou muito positivo para o zagueiro Thiago Martins. O jogador de 22 anos voltou ao Palmeiras após empréstimo de uma temporada ao Bahia e nesta segunda-feira, além de treinar como titular e saber que será inscrito no Campeonato Paulista, o defensor renovou o contrato. O vínculo foi esticado por mais um ano e agora vale até o fim de 2020.

"Aqui me sinto em casa, desde 2013. E aqui estou perto da minha família, que é de Minas. É muito bom ficar aqui e fico muito feliz, porque é o reconhecimento de um trabalho feito desde muito novo", disse o jogador em entrevista coletiva. Thiago Martins foi revelado nas categorias de base do Palmeiras e por pouco não saiu novamente por empréstimo neste ano.

O clube resolveu segurá-lo para não perder peças importantes na defesa, já que o colombiano Mina acaba de ser negociado com o Barcelona. A decisão do clube agradou Thiago Martins. "Fico feliz pela renovação, por ter a oportunidade de ser inscrito no Paulista. É focar, trabalhar, com os pés no chão, sabendo que a qualidade dos jogadores aqui é excepcional. É trabalhar e quando tiver a oportunidade fazer meu melhor", comentou.

Na manhã desta segunda-feira, em atividade na Academia de Futebol, o técnico Roger Machado colocou Thiago Martins como titular na defesa ao lado de Antonio Carlos. Luan perdeu a vaga. Além dessa mudança, o treinador tirou Keno e experimentou Willian no lado direito do ataque. Os goleiros se revezaram como titulares nesta atividade.

O time teve: Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Willian, Dudu e Borja. Já os reservas, que também tiveram revezamento de goleiro, atuaram com: Mayke, Luan, Juninho e Michel Bastos; Thiago Santos e Bruno Henrique; Keno, Guerra e Allione; Deyverson.