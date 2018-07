Com contratura na panturrilha direita, Fabrício deve ficar fora de clássico

SÃO PAULO - Depois de uma estreia frustrada com a camisa do São Paulo, na noite de quarta-feira, o volante Fabrício teve constatada nesta quinta uma contratura na panturrilha direita. O problema muscular praticamente acaba com as chances do jogador entrar em campo no clássico com o Palmeiras, domingo, em Presidente Prudente.

A contratura foi confirmada em exame de ressonância magnética realizado nesta quinta. O departamento médico do São Paulo não informou por quanto tempo o jogador ficará afastado dos gramados. Fabrício se recuperara recentemente de uma tendinite no tornozelo esquerdo.

Um dos reforços do time para a temporada, o volante chegou lesionado ao clube e só conseguiu fazer sua estreia nesta quarta, no empate por 3 a 3 contra o Bragantino, fora de casa, pelo Paulistão. No entanto, o primeiro jogo de Fabrício foi frustrado por dores na panturrilha direita. Ele foi substituído na metade do primeiro tempo por Casemiro, que vinha sendo poupado.

No Reffis, do São Paulo, Fabrício terá a companhia do também volante Wellington. O jogador foi operado nesta quinta para corrigir uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco medial do joelho esquerdo.

"A previsão é de que o volante fique cerca de seis a sete meses afastado dos gramados para a recuperação", explicou o ortopedista René Abdalla. Wellington, que se machucou durante o treino de terça, iniciará o tratamento na próxima segunda-feira.