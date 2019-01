Com Copa América, Paulistão começa com pouco tempo de preparação dos clubes

Assim como aconteceu no ano passado, com a realização da Copa do Mundo na Rússia, a Copa América, que será disputada no Brasil entre os meses de junho e julho, terá grande influência no Campeonato Paulista. Com o calendário brasileiro bastante apertado por causa da disputa da competição continental, que provocará uma interrupção de quase 30 dias no futebol nacional, os Estaduais tiveram que ter os seus inícios adiantados mais uma vez. No caso do Paulistão, o começo será neste sábado, o que faz com a pré-temporada dos grandes clubes seja menor.

Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos voltaram de férias no último dia 3 e, assim, terão apenas 16 ou 17 dias de treinamentos para as suas estreias. Cada comissão técnica teve que se virar com o pouco tempo de preparação, mas mesmo assim o favoritismo está com os quatro grandes clubes do Estado.

Assim como em 2018, o Paulistão conta com 16 times. Eles foram divididos em quatro grupos e todos jogarão contra as equipes das outras chaves, totalizando 15 rodadas. Passam às quartas de final os dois primeiros colocados de cada grupo, que se enfrentarão em um duelo de ida e volta pela vaga na semifinal. Esta fase e a grande decisão também serão disputadas em duas partidas.

Os pontos serão acumulativos e continuarão a ser contabilizados na fase de mata-mata para definir a ordem do mando de campo até a final. Com relação ao rebaixamento, tudo igual a 2018 - os dois piores clubes na classificação geral, independente do grupo, cairão à Série A2 em 2020.

Esta edição terá de novo a disputa do Campeão do Interior. Os seis clubes que não se classificarem para as quartas de final e não forem rebaixados, excluindo os times da capital e o Santos, brigarão pelo troféu.

NOVIDADE

Depois da polêmica final do ano passado entre Palmeiras e Corinthians, na qual o time alviverde reclamou muito de interferência externa na arbitragem, o que terá de novo no Paulistão é a utilização do VAR, o árbitro de vídeo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a tecnologia será usada a partir das quartas de final, com os custos - de cerca de R$ 30 mil por jogo - bancados pela entidade.

Mais enxuto e apertado, o Paulistão começará com a expectativa de equilíbrio de forças. O favoritismo, no entanto, continua com os quatro grandes clubes do Estado: Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. E isso não é por acaso. Em 116 anos de história, somente em cinco oportunidades a taça estadual ficou com uma equipe de fora das cidades de São Paulo e Santos.

CONFIRA A PREPARAÇÃO DOS GRANDES DE SP:

