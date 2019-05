Com Copa do Brasil mantida no Pacaembu, Santos pega Atlético pela Série A na Vila

Os locais dos jogos do Santos com o Atlético Mineiro por Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro tiveram, definitivamente, os seus locais definidos. Diante da recusa da CBF de transferir o confronto pelo torneio mata-mata para o Pacaembu, a diretoria do clube optou por realizar o duelo pela Série A na Vila Belmiro.

Embora o técnico Jorge Sampaoli tenha preferência pelo estádio da Baixada, o Santos tem se revezado como mandante entre o Pacaembu e a Vila Belmiro em 2019. E como os confrontos com o Atlético-MG serão realizados em sequência, nos dias 6 e 9 de junho, o clube optou por realizar um em cada estádio.

A ideia inicial era atuar pela Copa do Brasil no Pacaembu, em busca de uma arrecadação maior, e pelo Brasileirão na Vila Belmiro. Posteriormente, o planejamento se alterou, com a diretoria entendendo que a pressão imposta na Vila seria mais interessante no confronto pelo torneio mata-mata. Mas aí a CBF não aceitou realizar nova alteração.

Assim, após empatar por 0 a 0 em Belo Horizonte no confronto de ida, o Santos enfrentará o Atlético-MG no dia 6 no Pacaembu, precisando vencer para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Depois, receberá o time mineiro na Vila Belmiro, mas pela oitava rodada do Brasileirão.

O presidente José Carlos Peres admitiu que preferia encarar o Atlético-MG pela Copa do Brasil na Baixada. "Infelizmente não conseguimos mudar, mas lá também é nossa casa e vamos lotar o Pacaembu para fazermos um grande jogo", disse o dirigente.

A Vila Belmiro também será o palco do compromisso seguinte do Santos pelo Brasileirão - e o último de Rodrygo pelo clube -, o clássico contra o Corinthians, em 12 de junho.