Com Copa em risco, Filipe Luis evita lamentar lesão e diz: 'Vou lutar até o fim'

Um dia depois de sofrer a grave lesão que colocou sua ida à Copa do Mundo em risco, o lateral-esquerdo Filipe Luis se pronunciou nesta sexta-feira. Através das redes sociais, o jogador do Atlético de Madrid evitou lamentar a fratura na fíbula da perna esquerda e agradeceu o carinho que recebeu durante as últimas horas.

"Muito, muito, muito obrigado por tanto carinho. Muitos dizem que foi azar, eu penso o contrário, eu tenho muita sorte. Muita sorte de ter um obstáculo no meu caminho, para poder sentir o carinho de tanta gente, de ver que há muita bondade no mundo, de ver como as pessoas se unem para dar forças, e assim poder superar os obstáculos", escreveu em sua página no Instagram.

Filipe Luis se lesionou na goleada do Atlético de Madrid por 5 a 1 sobre o Lokomotiv Moscou, na última quinta-feira, pela Liga Europa. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele tentou bloquear uma finalização do atacante Eder, mas acabou acertado com violência pelo rival e precisou deixar o campo, sentindo muitas dores.

Após ser submetido a exames, o lateral teve a gravidade da lesão confirmada nesta sexta-feira. O Atlético de Madrid anunciou que ele fraturou a fíbula da perna esquerda. O clube não disse por quanto tempo o defensor vai estar afastado dos gramados, mas lesões semelhantes necessitaram de pelo menos seis semanas de recuperação, período que poderá ser ampliado se ele tiver que ser operado.

Mesmo correndo o risco de perder a Copa, Filipe Luis prometeu todo o empenho possível para se recuperar o mais rápido possível. "Eu tenho fé. Eu não vou desistir, vou lutar até o fim, em todos os momentos de minha vida. Amo todos vocês, muito obrigado pelas mensagens. Obrigado aos meus amigos por estarem do meu lado, por me fazer sentir especial."

Em 2010, Filipe Luis também estava na briga por uma vaga na Copa e passou por drama semelhante ao sofrer uma fratura exposta no tornozelo meses antes do Mundial. Sem ele, o técnico Tite anunciou a convocação de Alex Sandro para os amistosos contra Rússia, em Moscou, e Alemanha, em Berlim, nos dias 23 e 27 deste mês, respectivamente.