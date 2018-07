'Com coração pesado', Swansea anuncia a demissão do técnico e ídolo Garry Monk

"A decisão foi tomada muito relutantemente e com o coração pesado. Nos encontramos em situação muito diferente do começo de setembro, e considerando a queda de desempenho e a sequência de resultados nos últimos três meses, nos levou a tomar a decisão de hoje", explicou o presidente do clube, Huw Jenkins.

Monk levou o Swansea à sua melhor colocação na história do Inglês na última temporada, ao terminar na oitava posição. O começo da atual edição da competição também foi promissor, inclusive com vitórias sobre Newcastle e Manchester United e empate com o Chelsea. Mas nas últimas partidas o time se desencontrou, venceu apenas um de 11 jogos e caiu para 15.º.

"O Gary assumiu o trabalho há 22 meses com o apoio de todos no clube. E quando você leva em conta a excelente campanha da temporada passada, quando quebramos todos os recordes do clube no Inglês, ninguém poderia prever a posição que estaríamos neste momento", comentou Jenkins.

Mas a história de Monk no Swansea começou muito antes. Ainda como zagueiro, ele chegou ao clube em 2004 e o ajudou em três acessos. É um dos poucos jogadores a ter sido capitão de um mesmo time em quatro divisões do futebol inglês. Quando Michael Laudrup foi demitido em fevereiro de 2014, aceitou o desafio de virar treinador.