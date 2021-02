Com Corinthians, Athletico-PR e Bragantino, Copa Sul-Americana vai distribuir mais de R$ 300 milhões

Athletico-PR, Corinthians, Red Bull Bragantino, Ceará e Atlético Goianiense já estão garantidos na próxima edição da Copa Sul-Americana. Sport, Bahia e Fortaleza lutam pela vaga restante na última rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece na próxima quinta-feira. A competição da Conmebol mudou seu formato para 2021, tendo a partir desta temporada uma fase de grupos e distribuindo US$ 59 milhões (cerca de R$ 320 milhões).

As seis equipes brasileiras estão diretamente classificadas à fase de grupos, junto a outros seis clubes argentinos (Newell's Old Boys, Talleres, Lanús, Rosario Central, Arsenal de Sarandí e Independiente). Os demais países filiados à Conmebol têm quatro clubes classificados cada, porém essas equipes jogarão entre si uma fase mata-mata prévia, restando apenas dois times de cada país na fase de grupos.

Além disso, os quatro clubes eliminados na terceira fase da Pré-Libertadores também seguirão para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, totalizando 32 equipes divididos em oito grupos. Nessas circunstâncias, até oito brasileiros podem disputar a fase de grupos, caso Santos e Grêmio ou Fluminense sejam eliminados precocemente da principal competição do continente.

Alguns clubes analisam a ida à Copa Sul-Americana como uma possibilidade de uma temporada mais previsível, inclusive financeiramente, uma vez que a eliminação ainda no primeiro duelo da fase prévia da Libertadores acarretaria em perdas orçamentárias e esportivas, diminuindo o número de partidas na temporada e colocando pressão prematuramente sobre o grupo de jogadores e comissão técnica.

A edição 2021 da competição tem, até este momento, garantidas as participações de quatro equipes que já conquistaram o torneio. O Arsenal de Sarandí levantou a taça em 2007, superando o América do México na decisão. Já o Independiente de Avellaneda ganhou a Sul-Americana duas vezes, em 2010 e 2017, superando duas equipes brasileiras: Goiás e Flamengo, respectivamente. Em 2013, o Lanús derrotou a Ponte Preta na final. O Athletico-PR conquistou o título de 2018, superando o Junior Barranquilla nos pênaltis.

Na fase de grupos da Copa Sul-Americana, serão realizados jogos de ida e volta. Apenas o líder de cada grupo avança para a fase oitavas de final, unindo-se aos oito terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. Depois, competição segue seu formato tradicional, com quartas de final e semifinal em partidas de ida e volta, e a decisão, em jogo único, ainda sem local definido.

As equipes brasileiras devem fazer suas estreias entre os dias 20 e 22 de abril. As seis primeiras partidas serão disputadas até o dia 27 de maio. Confira as datas:

Fase de Grupos

Rodada 1 - 20 a 22 de abril

Rodada 2 - 27 a 29 de abril

Rodada 3 - 4 a 6 de maio

Rodada 4 - 11 a 13 de maio

Rodada 5 - 18 a 20 de maio

Rodada 6 - 25 a 27 de maio

As oitavas de final serão disputadas entre o fim de julho e o ínicio de agosto. As quartas acontecem também no mês de agosto, semifinais, em setembro, e a decisão, em novembro.

A Copa Sul-Americana também reserva para esta temporada uma boa premiação aos seus participantes. Caso seja campeã do torneio, uma equipe brasileira pode levar até US$ 6,8 milhões (aproximadamente R$ 37 milhões). A participação e eliminação na fase de grupos renderá pouco mais de US$ 1,020 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões). A equipe que chegar às oitavas de final somará US$ 1,4 milhão (R$ 7,6 milhões), às quartas de final, US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões) e às semifinais, US$ 2,8 milhões (R$ 15,2 milhões, na cotação atual). O título de vice-campeão pode render US$ 4,8 milhões (R$ 26 milhões).

Confira a premiação por participação em cada fase da competição:

Primeira fase - US$ 225 mil (brasileiros e argentinos não participam)

Fase de grupos - US$ 300 mil por jogo como mandante, totalizando US$ 900 mil

Eliminados na fase de grupos - US$ 120 mil

Oitavas de final - US$ 500 mil

Quartas de final - US$ 600 mil

Semifinal - US$ 800 mil

Vice-campeão - US$ 2 milhões

Campeão - US$ 4 milhões

A primeira fase da Copa Sul-Americana começa entre os dias 16 e 18 de março, com os confrontos mata-mata de equipes do mesmo país. A Conmebol aguarda apenas a definição do último indicado do Brasil e das quatro equipes uruguaias para consolidar os clubes classificados.