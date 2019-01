Com Corinthians classificado, Copa São Paulo terá 39 jogos neste domingo

Após a classificação antecipada do Corinthians, na noite de sábado, a segunda rodada da 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior terá sequência neste domingo com uma maratona de jogos. No total, serão 39 confrontos com o primeiro começando às 8h45 e o último somente às 21h30. São Paulo e Palmeiras vão em busca da segunda vitória seguida para ficarem próximos da classificação à segunda fase, tentando seguir os passos do Corinthians.

No sábado, o time do Parque São Jorge obteve a classificação para a segunda fase ao superar o Sinop-MT por 4 a 1 e manteve os 100% de aproveitamento após duas rodadas. O jogo foi acompanhado de perto pelo técnico do elenco profissional, Fábio Carille.

O resultado garantiu não apenas a classificação do Corinthians no Grupo 17, disputado no Estádio Novelli Júnior, em Itu, mas também confirmou o Ituano na segunda fase. No jogo preliminar, o time da casa bateu o Capital-TO por 4 a 2 e, assim como o Corinthians, chegou aos seis pontos. Capital e Sinop, ainda sem pontuarem, já estão eliminados.

O São Paulo, que na estreia goleou o Holanda-AM por 7 a 2, encara o Serra-ES às 21h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O Grupo 7 é liderado pelo time da capital, que possui saldo de gols melhor do que a Ferroviária, que venceu o clube capixaba na primeira rodada por 3 a 0 e agora vai enfrentar o Holanda-AM, às 19h15.

Já o Palmeiras sofreu com a forte chuva em Capivari na estreia, mas mesmo assim venceu o Galvez-AC por 2 a 0. Agora quer o segundo triunfo. O Grupo 13 é liderado pelo time alviverde, ao lado do XV de Piracicaba, rival deste domingo, às 21h, e que fez 4 a 2 no Capivariano na estreia.

Grêmio, Atlético-MG e Flamengo também buscam mais um bom resultado para se manterem com 100% de aproveitamento. O time gaúcho, que está no Grupo 21, em Barueri, goleou o São Raimundo-RR na estreia por 7 a 0 e agora, como favorito, vai encarar o Lagarto-SE, às 19h. Um pouco mais cedo, às 13h45, o Atlético-MG tentará assumir a primeira colocação do Grupo 26, que está sendo disputado em Diadema e é ocupada pelo Água Santa por causa do maior saldo de gols. Na estreia, a equipe mineira bateu o Aquidauense por 2 a 0 e nessa segunda rodada vai enfrentar o Jacobina-BA. Já o Flamengo entra em campo às 16h, em Jaguariúna, para enfrentar o Trindade-GO, pelo Grupo 15.

A Ponte Preta vai em busca da primeira vitória no Grupo 1 que está sendo disputado em Andradina. Na rodada de abertura, a equipe campineira ficou na igualdade por 1 a 1 contra os donos da casa e agora tem pela frente o Ceará, que venceu o Ceilândia-DF na primeira rodada, por 2 a 1.

Nesta primeira fase, os 128 participantes estão divididos em 32 grupos. Eles se enfrentam dentro do grupo e os dois melhores avançam à segunda fase, que vai reunir 64 clubes. A partir daí, o torneio é disputado em mata-mata até a final, marcada para 25 de janeiro.

Confira os jogos deste domingo pela Copa São Paulo:

8h45

Nacional-SP x São Bento-SP

11h

Santa Cruz x Goiás

13h45

Juventus-SP x Inter de Limeira-SP

EC São Bernardo-SP x São Bernardo-SP

Desportivo Brasil-SP x Visão Celeste-RN

Jacobina-BA x Atlético-MG

Osvaldo Cruz-SP x Legião-DF

Flamengo-SP x Guarulhos-SP

Elosport-SP x Confiança-SE

Primavera-SP x Queimadense-PB

União Barbarense-SP x Desportiva-ES

VOCEM x FF Sports-AL

Andradina-SP x Ceilândia-DF

Jaguariúna-SP x River-PI

Itapirense-SP x CRB-AL

14h45

Penapolense-SP x São José-RS

16h

Uberlândia-MG x Remo

Mirassol-SP x Atlético-GO

América-RN x Avaí

CSA x ABC

Taboão da Serra-SP x Londrina

Vitória Conquista-BA x Sport

Madureira-RJ x Coritiba

Água Santa x Aquidauanense-MS

Botafogo-SP x Figueirense

Novorizontino-SP x Vitória

Ponte Preta x Ceará

Sertãozinho x Fortaleza

Trindade-GO x Flamengo

16h45

Oeste x São Raimundo-RR

Manthiqueira x Real Ariquemes-TO

17h

Rio Preto x Chapecoense

Tupã x CSP-PB

18h45

Capivariano x Galvez-AC

19h

Lagarto-SE x Grêmio

Bragantino x Juventude

19h15

Comercial x Athletico-PR

Ferroviária x Holanda-AM

21h

XV de Piracicaba x Palmeiras

21h30

Serra-ES x São Paulo