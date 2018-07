Com Corinthians e São Paulo, Florida Cup define os 14 clubes da edição 2017

A organização da Florida Cup acertou com o último clube pendente para a disputa da competição. Trata-se do Estudiantes de La Plata, da Argentina. A equipe foi convidada pelo Tamba Bay Rowdies para uma parceria Estados Unidos-Argentina no "Desafio das Nações", de 7 a 15 de janeiro.

O Estudiantes estreia contra o Bayer Leverkusen, da Alemanha, dia 8, no Al Lang Stadiu, em São Petersburgo. O segundo jogo será o clássico sul-americano contra o Flamengo, dia 15, no Bright House Networks Stadium, na Universidade da Flórida Central (UCF), em Orlando.

"Ficamos honrados em ter como nosso convidado na Florida Cup 2017 o Estudiantes, atual líder do Campeonato Argentino. Não poderia ser mais gratificante ter uma potência sul-americana para engrandecer o Desafio das Nações", afirma Bill Edwards, presidente do Rowdies.

Também participam dessa primeira semana de jogos o Wolfsburg (Alemanha) e o Atlético-MG, além do próprio Rowdies. A Florida Cup do ano que vem terá seis clubes brasileiros participantes. Casos de Corinthians, São Paulo, Flamengo, Atlético-MG, Internacional e Vasco.

No ano que vem, a competição será disputada de duas formas. Em uma, os clubes se enfrentam em uma disputa em que o vencedor dá um ponto para o seu país. No outro formato, o tradicional mata-mata, as equipes duelam e quem perder já está fora da competição.

Além dos brasileiros e do Estudiantes, participarão também os seguintes clubes: Bayer 04 Leverkusen-ALE, Wolfsburg-ALE, Tamoa Bay Rowdies-EUA, River Plate-ARG, Barcelona-EQU, Millonarios-COL e Shangai Sipg-CHINA

A tendência é que em julho seja realizada mais uma edição do torneio. Para mais informações sobre a Florida Cup, leia aqui.