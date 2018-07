Com Corinthians, Florida Cup anuncia parceria com a Universal Orlando Resort

A Florida Cup, torneio amistoso realizado em janeiro e que no ano que vem contará com a participação de Corinthians, Fluminense e Atlético-MG como clubes brasileiros, firmou parceria com o Universal Orlando Resort, um complexo de parques temáticos e resorts que é mantido pela Universal Studios Theme Parks, o segundo maior da Flórida e dos Estados Unidos, atrás apenas do Walt Disney World Resort. A competição será realizada entre 10 e 20 de janeiro.

A parceria foi anunciada com a participação de alguns dos embaixadores dos clubes que disputam o torneio, como o ex-goleiro colombiano René Higuita e a lenda do PSV, Willy van de Kerkhof. Os clubes que confirmaram a participação nas últimas semanas foram: Rangers (Escócia), Atlético Nacional (Colômbia), Corinthians, Atlético-MG, PSV-HOL e Barcelona (Equador). Na última segunda-feira, o Fluminense Football Club (BRA) e o Legia Varsóvia (POL) também confirmaram presença.

"Estamos muito felizes pelo convite que nos foi feito para participar da Florida Cup. O Fluminense já havia participado das primeiras edições, em 2015 e 2016, e sempre teve um retorno extremamente satisfatório. O clube recebe total suporte da organização, em relação à logística, acomodação, com ótima infraestrutura e excelentes condições de trabalho. Vejo que a competição cresceu ainda mais, o nível de competitividade está muito alto. É, sem dúvida, um torneio ímpar, que oferece a melhor preparação do mundo nessa época do ano. A Florida Cup dará à minha equipe um parâmetro muito bom do que poderemos encontrar no restante do ano", falou Abel Braga, treinador do Fluminense.

Na segunda-feira foi anunciado também o início da venda de pacotes de viagens, que incluem tíquetes dos jogos, acomodações nos hotéis do completo e entrada nos parques temático através do site www.kaluahtours.com. Também foi anunciada a tabela da competição.