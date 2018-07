Com Corinthians, Fluminense e Atlético-MG, Florida Cup divulga tabela para 2018

A tabela de disputa da Florida Cup e seus clubes participantes estão definidos. Nesta segunda-feira, os organizadores da competição amistosa confirmaram que o Fluminense vai se juntar a Atlético Mineiro e Corinthians entre os times brasileiros que entrarão em campo no torneio agendado para o período entre 10 e 20 de janeiro.

Além dos três clubes do País, a Florida Cup também reunirá cinco clubes estrangeiros: Atlético Nacional (Colômbia), Barcelona (Equador), Legia Warsaw (Polônia), PSV Eindhoven (Holanda) e Rangers (Escócia).

O Corinthians vai ser o primeiro clube brasileiro a entrar em campo, em 10 de janeiro, quando enfrentará o PSV. Depois, no dia 13, duelará com o Rangers. O time escocês será o primeiro adversário do Atlético-MG, no dia 11. E o outro confronto do time mineiro será em 14 de janeiro, diante do Atlético Nacional.

O Fluminense vai entrar em campo pela Florida Cup em 12 de janeiro para encarar o PSV. E o segundo rival do time carioca será o Barcelona, no dia 15. Todos os jogos de clubes brasileiros vão ser disputados em Orlando. A competição será disputada em sistema de pontos corridos, sendo que os jogos que terminarem empatados terão disputa de pênaltis, rendendo um ponto extra para o vencedor.