Com coronavírus, técnico Márcio Coelho fica fora de jogo do Figueirense

O Figueirense terá um desfalque importante para o duelo desta terça-feira, diante do Vitória, pela segunda rodada Do Campeonato Brasileiro da Série B. O clube recebeu os resultados dos testes para coronavírus e o técnico Márcio Coelho está com a doença. Ele cumprirá isolamento social e a equipe catarinense será comandada pelo auxiliar Raul Cabral.

Em nota oficial, o Figueirense afirmou que o treinador será monitorado pele departamento médico e confirmou que os demais atletas, membros da comissão técnica e funcionários testaram negativo. Além disso, informou que o volante Patrick, que ficou fora do primeiro duelo, apresentou anticorpos para o novo coronavírus e também está liberado.

"O técnico Márcio Coelho apresentou resultado positivo para a covid-19 e cumprirá o período de quarentena recomendado pelos órgãos de saúde, sendo monitorado e acompanhado pelo Departamento Médico do Figueirense. O auxiliar Raul Cabral comanda o time alvinegro nas próximas partidas", disse, em nota.

A partida diante do Vitória será às 21h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Figueirense vem de derrota para o Operário-PR, por 3 a 1, enquanto o adversário superou o Sampaio Corrêa, por 1 a 0.