Com covid-19, Cuca tem 'sintomas respiratórios transitórios', diz boletim

O técnico Cuca, do Santos, apresentou "sintomas respiratórios transitórios" nesta quarta-feira, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês. O treinador, que está internado após testar positivo para covid-19, enfrenta leve dificuldade para respirar.

"O paciente Alexi Stival, conhecido como Cuca, apresentou sintomas respiratórios transitórios nesta quarta-feira, que são comuns nesta fase da infecção por covid-19, e recebeu cuidados clínicos. O paciente segue em observação clínica. Não há previsão de alta hospitalar", informou boletim assinado pelo médico Angelo Fernandez, diretor clínico do hospital.

O hospital não apresentou mais informações sobre o estado de saúde de Cuca, que é considerado do grupo de risco por apresentar problema cardíaco. O treinador chegou a passar por cirurgia no coração em dezembro de 2018. Na época, ele chegou a fazer uma breve pausa em sua carreira para tratar do problema.

O técnico do Santos sofreu um mal-estar no sábado, antes de comandar treino da equipe em preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. Ele foi encaminhado ao hospital, onde teve a confirmação de covid-19.

O clube paulista vem enfrentando um surto do novo coronavírus nos últimos dias. No total, são 27 jogadores infectados, sendo dez da equipe comandada por Cuca e sete jogadoras da equipe feminina. São ainda cinco membros da comissão técnica com testes positivos para covid-19.

Dois deles são auxiliares de Cuca: Cuquinha e Eudes Pedro, além do preparador de goleiros Arzul. Assim, o treino desta quarta foi orientado pelo auxiliar Marcelo Fernandes e pelo preparador físico Omar Feitosa. Deve ser a dupla a responsável por comandar o Santos no confronto com o líder Internacional, no sábado, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.