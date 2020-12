Com covid-19, presidente da Chapecoense segue na UTI, mas apresenta melhora

O quadro clínico de Paulo Magro, presidente da Chapecoense, segue delicado. Com covid-19, o mandatário continua entubado na UTI do hospital da Unimed, mas apresentou uma leve melhora. Segundo os médicos, ele está reagindo bem aos tratamentos.

Os familiares do presidente, através das redes sociais, pediram oração e pensamento positivo para que o mandatário se recupere da doença o quanto antes. Ele está no comando da Chapecoense desde 2019. Por ora, nenhum outro dirigente foi infectado com o novo coronavírus.

Enquanto isso, a Chapecoense vem fazendo uma grande campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. O time catarinense, que empatou por 2 a 2 com o América-MG na última rodada, está na liderança, com 59 pontos, dois à frente do time mineiro.

O próximo desafio da Chapecoense é só na segunda-feira, quando o clube enfrenta o Paraná, às 20h, na Arena Condá, pela 31ª rodada.