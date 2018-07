Com crise no Flu, Lucas cobra reação rápida já contra o Flamengo

Com quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, o Fluminense voltou a encarar um velho fantasma: o risco do rebaixamento. O time carioca está na beira da zona da degola, com apenas um ponto acima da temida parte da tabela. Nada disso, porém, deve abalar o elenco tricolor, afirmou o lateral Lucas nesta sexta-feira. Ele cobrou rápida recuperação da equipe, apesar do duro confronto que o time tem pela frente, diante do Flamengo.

"O Flamengo é o próximo jogo, é um clássico importantíssimo. Temos que ter pensamento positivo para vencer essa partida, ficar numa situação melhor na tabela e aí sim, pensar no próximo jogo", disse o lateral. Na sequência, o duelo será contra o Avaí, em casa. "A ideia é pegar esses jogos no Rio de Janeiro, tentar vencer e pensar jogo a jogo."

Para Lucas, o Flu não tem margem para erros e cobrou a vitória no clássico. "Não temos outra alternativa a não ser vencer, não pode ficar com pensamento na derrota. Para sair dessa situação, temos que ter o pensamento positivo. Essa é a mensagem que deixamos para o torcedor e acreditamos nisso", declarou.

O lateral, contudo, demonstrou respeito pelo adversário e pediu cuidado no clássico. "É um time com muita qualidade, vem demonstrando isso durante o ano, será muito difícil jogar contra eles pela qualidade do time, mas o pensamento é na vitória para sair dessa situação. Nada melhor que vencer um clássico, conquistar três pontos diante do Flamengo faz com que a confiança volte e é isso que estamos buscando."

O clássico com o Flamengo será apenas na quinta-feira que vem, por causa da parada no Brasileirão, devido aos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Lucas acredita que o time tricolor terá tempo suficiente para preparar e recuperar os jogadores machucados.

"É bom ter um tempo para treinar, corrigir, recuperar alguns atletas. A gente perdeu muitos jogadores por lesão, mas aos poucos eles estão voltando. Isso vai acrescentando jogadores experientes, com bagagem que podem fortalecer a equipe. Acho que isso também é válido. Esse tempo foi legal para recuperar esses jogadores."