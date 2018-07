Com Cristian e reservas, Grêmio pega Bahia para não ficar mais longe da ponta

A classificação do Grêmio para as semifinais da Copa Libertadores deixou o técnico Renato Gaúcho tão tranquilo que, ao contrário do que normalmente faz, ele revelou antecipadamente a escalação da equipe para o duelo contra o Bahia neste domingo, às 19 horas, na Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E conforme o esperado, ele mandará a campo um time reserva. O objetivo é recuperar os titulares após a desgastante e difícil vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta-feira, pelas quartas de final da competição continental.

A principal novidade em campo na Fonte Nova será a estreia do volante Cristian com a camisa do Grêmio. Também devem atuar como titular pela primeira vez os meias-atacantes Michael Arroyo e o jovem Patrick, de 19 anos, recém-promovido das categorias de base.

O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que começou a temporada como titular, está recuperado de lesão muscular e deve começar o duelo. Os reservas têm a missão de não deixar o líder Corinthians abrir ainda mais distância na ponta da tabela. Atualmente, o time paulista lidera com dez pontos de vantagem sobre o Grêmio.