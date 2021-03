Com Cristiano Ronaldo descansado, Juventus busca virada na Liga dos Campeões

Depois de uma semana sem compromissos, a Liga dos Campeões da Europa será retomada nesta terça-feira com os primeiros jogos da rodada de volta das oitavas de final. Precisando da vitória para se classificar, a Juventus recebe o Porto, em Turim, e confia no craque português Cristiano Ronaldo para obter esse objetivo. Na Alemanha, outro artilheiro, o norueguês Erling Haaland, é a esperança do Borussia Dortmund para confirmar a vantagem que o time tem sobre o Sevilla.

Na Itália, a Juventus tem de reverter a derrota sofrida em Portugal, há três semanas, por 2 a 1. Assim, o 1 a 0 basta, mas o técnico Andrea Pirlo não quer correr riscos. Pensando em ter seu melhor jogador inteiro e renovado fisicamente, poupou Cristiano Ronaldo no último final de semana - ficou no banco de reservas na partida contra a Lazio, pelo Campeonato Italiano.

"Teve a oportunidade de descansar nos últimos dias. Já tínhamos feito um planejamento de treinamento com ele depois do jogo com o Spezia (no final de semana passado) e ele está muito recarregado", afirmou, sem se preocupar com algum risco de demissão em caso de eliminação precoce. "Se pensasse isso, nem sequer teria vindo a esta entrevista coletiva. Este é um jogo importante, mas eu penso no meu projeto de futuro. Depois é a direção que decide essas questões".

A Juventus já deverá contar com o recuperado zagueiro Chiellini, havendo dúvidas sobre a condição física do defensor holandês De Ligt, que não treinou nesta segunda-feira.

No lado do Porto, o técnico Sergio Conceição sabe das dificuldades que enfrentará em Turim. "A força da Juventus tem a ver com deixar o melhor do mundo de fora e ganhar de 3 a 1 da Lazio. São jogadores que semanalmente têm jogos de alto nível, é uma liga extremamente competitiva. A Juventus demonstra uma força incrível quando encara essa pressão. Temos de olhar para nós, para a nossa organização, estamos preparados para uma Juventus na força máxima força", comentou.

NA ALEMANHA

Após vencer a partida de ida por 3 a 2, na Espanha, com grande atuação de Haaland, o Borussia Dortmund recebe o Sevilla para definir o classificado às quartas de final. Mesmo com a vantagem e tendo marcado gols fora de casa - pode agora perder por 1 a 0 ou 2 a 1, por exemplo -, a equipe alemã precisa entrar muito concentrada contra o atual campeão da Liga Europa.

O Borussia Dortmund tem tido bons resultados, mas em algumas partidas, mesmo estando à frente do placar, tem enfrentado problemas. No jogo mais recente, no último sábado contra o Bayern de Munique, a equipe abriu 2 a 0, com gols de Haaland antes dos 10 minutos, mas acabou cedendo a virada por 4 a 2. Além disso, pode não contar com Jadon Sancho, que alegou dores musculares após o último jogo da Copa da Alemanha, na semana passada.

Já o Sevilla não atravessa um bom momento. A equipe não vence desde 22 de fevereiro e soma três derrotas seguidas, uma delas sendo a virada que sofreu para o Barcelona na semifinal da Copa do Rei. Após ter vencido por 2 a 0 o primeiro jogo, a equipe foi para o segundo duelo com a proposta de atuar no contra-ataque, mas que não foi eficiente. Para esta partida na Liga dos Campeões, a forma de jogar e atacar vai precisar ser diferente se quiserem a classificação.