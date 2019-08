Com CR7, Juventus inicia a busca do 9º título italiano consecutivo

A Juventus começa neste sábado diante do Parma, fora de casa, sua trajetória em busca do 36.º título no Campeonato Italiano, o nono consecutivo. Para isso, terá o astro Cristiano Ronaldo em ação, recuperado das dores musculares que o deixaram fora dos dois últimos amistosos da pré-temporada, contra o time juvenil do clube de Turim e contra o Triestina, equipe da Série D italiana.

O desfalque será no banco de reservas. O técnico Maurizio Sarri se recupera de uma pneumonia e deverá ficar de fora dos primeiros jogos da temporada. Na véspera do primeiro jogo pelo Italiano, quem o substituiu na entrevista coletiva foi o checo Pavel Nedved, vice-presidente do time de Turim.

O dirigente aproveitou para ratificar o interesse da Juventus em somar mais um título nacional, mas alertou para a maior disputa nesta temporada. "Não é um momento de transição para a Juventus. Trocamos jogadores, técnico e parte médica, mas queremos vencer este ano de novo. Nasce um campeonato muito duro, porque muitas equipes se tornaram mais fortes. Não importa se fomos os últimos campeões: o que importa é ir a Parma neste sábado e ganhar os três pontos."

Segundo Nedved, a Juventus possui dois grandes jogadores para cada posição. "Nos sentimos fortes. Como sempre, tentaremos vencer todas as competições em que participaremos", disse o dirigente, que falou também sobre a situação dos argentinos Dybala e Higuaín.

Perguntado se Dybala seria um problema atualmente, Nedved respondeu: "Dybala nunca será um problema para a Juventus porque é um grandíssimo jogador. Taticamente, Sarri usa Dybala como um falso nove e acredito que ele está se saindo muito bem. Fez uma boa pré-temporada."

Sobre Higuaín, os elogios foram ainda mais intensos. ""Higuaín é um jogador de nosso elenco, um jogador muito forte. Eu não irei errar, se disser que é um dos dois ou três melhores centroavantes do mundo. Ele possui força, velocidade, técnica e muitos gols."

Apesar da simpatia pelos atletas, Nedved aproveitou para cobrar os jogadores. "Há competição dentro do elenco e os rapazes sabem disso. O clube tem sido muito claro com eles e cada um deles deve ser profissional. Treinar bem e estar pronto, se houver oportunidades e aproveitá-las, pois será vantajoso para eles e para nós."