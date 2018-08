Com Cristiano Ronaldo, Juventus inicia busca por octa inédito na Itália

Atual heptacampeã italiana, a Juventus inicia neste sábado, às 13 horas (de Brasília), contra o Chievo Verona, fora de casa, a busca por um inédito octacampeonato. E, se triunfar de novo, se tornará o primeiro time campeão por oito vezes consecutivas de um dos seis principais torneios domésticos da Europa - nenhuma equipe obteve este feito também nas ligas da Espanha, Inglaterra, Alemanha, França e Portugal.

Para isso, o clube de Turim atuará "turbinado" pela chegada de Cristiano Ronaldo, que em julho trocou o Real Madrid pelo time alvinegro em uma transação de 112 milhões de euros (cerca de R$ 494 milhões na ocasião). Neste sábado, o atacante faz a sua estreia oficial pela Juve.

O astro português de 33 anos inicia este novo ciclo de sua carreira após brilhar no Real com vários títulos, entre os quais quatro da Liga dos Campeões, torneio que a equipe juventina não vence desde 1996. Além de ambicionar a competição mais desejada pelos clubes da Europa, a Juventus mira manter seu domínio na Itália, onde é disparada a maior campeã, com 34 scudettos.

Melhor jogador do mundo na atualidade, o astro português aportou em mais um gigante do futebol em busca de novos objetivos após fazer história pelo Real com inúmeros títulos, entre os quais quatro taças da Liga dos Campeões da Europa, principal objetivo desta temporada do clube italiano, que não ergue a taça mais cobiçada pelas equipes do Velho Continente desde a temporada 1995/1996.

Antes de começar a ambicionar a conquista continental, a Juventus sabe também que será importante manter o seu domínio na Itália e conquistar um almejado octacampeonato nacional. Até a chamada "Velha Senhora" ser hepta na temporada passada, apenas uma equipe havia erguido sete troféus consecutivos nesta elite dos seis principais torneios domésticos da Europa. Trata-se do Lyon, que faturou as edições do Campeonato Francês realizadas entre as temporadas 2001/2002 e 2007/2008, então quando o meia brasileiro Juninho Pernambucano se consagrou como ídolo do clube.

Ou seja, a Juve poderá ser tornar a primeira octacampeã da história de um dos principais torneios domésticos do primeiro escalão do futebol europeu, no qual o time alvinegro também se viu próximo de faturar a Liga dos Campeões por duas vezes nos últimos anos ao avançar às decisões continentais nas temporadas 2014/2015 e 2016/2017, nas quais foi derrotado respectivamente por Barcelona e Real Madrid.

Com 573 gols ao longo de sua carreira como jogador de clube, sendo 450 deles em 438 jogos pelo Real (média de 1,02 por confronto), Cristiano Ronaldo quer voltar a mostrar que segue em grande forma no alto do seus 33 anos de idade. Em nível nacional, ele já foi campeão inglês por três vezes pelo Manchester United, com o tri obtido entre 2007 e 2009, e também faturou o título espanhol em 2012 e 2017.

Liderado pela estrela portuguesa como grande referência e agora sem o ídolo Buffon, novo goleiro do PSG, a Juventus espera ampliar um domínio que já a faz ter quase a soma de títulos italianos obtidos por Milan e Inter de Milão, que possuem 18 troféus cada como segundo maiores vencedores da história da competição.

O Milan, por sua vez, foi o último clube a erguer a taça de campeão antes da supremacia da Juve, iniciada na temporada 2011/2012. Este título ocorreu após a Inter emplacar um penta histórico com cinco taças seguidas entre 2006 e 2010. O Milan ainda foi segundo colocado em 2012, mas depois só Napoli (2013, 2016 e 2018) e Roma (2014, 2015 e 2017) se revezaram como vice-campeões.

E todos estes times sabem que Ronaldo se tornou um atrativo importante de motivação para tentar encerrar o domínio da Juventus. Isso foi ressaltado recentemente por Carlo Ancelotti, que fez história como jogador e treinador do Milan, já dirigiu o português com sucesso no Real Madrid e hoje comanda o Napoli. "A vinda de Ronaldo é uma motivação extra para competir com a Juventus para o Napoli e para todos os demais times", disse.

Nesta sexta-feira, o técnico Massimiliano Allegri confirmou a escalação de Ronaldo como titular para este sábado e destacou que o astro tem uma qualidade única no cenário do futebol mundial hoje. "Cristiano é um jogador diferente em relação aos demais. Sua carreira e seus números mostram isso. Ele já me mostrou grandes coisas (nos treinamentos) e é um estímulo para os demais", afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

SEM TEVÊ

Bem na temporada de estreia de Cristiano Ronaldo no Italiano, o Brasil não poderá acompanhá-lo pela TV em emissoras nacionais, pois não houve acordo de nenhum canal do País com a IMG Media, empresa detentora dos direitos de transmissão. Será um retrocesso em relação aos últimos três anos, quando a FOX Sports exibiu jogos e repassou outras partidas para a ESPN.

E quem quiser ver os duelos ao vivo terá de contratar o serviço de uma plataforma de streaming chamada de Serie A Pass, ao preço de US$ 8,99 (cerca de R$ 35) ao mês. Atual vice-campeão, o Napoli também estreia neste sábado no Italiano, às 15h30 (de Brasília), contra a Lazio, em Roma.

​TRAGÉDIA ADIA DOIS JOGOS

Outros oito jogos completariam a primeira rodada no domingo, mas dois deles, envolvendo equipes de Gênova, foram adiados por causa de uma tragédia de proporção mundialmente negativa às vésperas do início do principal torneio do país.

Um trecho de 215 metros de uma ponte estaiada restaurada em 2016, em Gênova, desabou na última terça-feira, deixando ao menos 31 mortos e 15 feridos, sendo 4 em estado grave, segundo a Defesa Civil local. E cerca de 400 pessoas tiveram de deixar suas casas, pois mais trechos da ponte ameaçavam cair. Foi a pior tragédia do tipo na Itália, onde dez pontes caíram nos últimos cinco anos por problemas de estrutura, idade das obras e excesso de tráfego de veículos pesados.

Devido à tragédia, os duelos Sampdoria x Fiorentina, no estádio Luigi di Ferraris, em Gênova, e Milan x Genoa, no San Siro, em Milão, tiveram suas realizações postergadas para uma data ainda a ser confirmada. Torino x Roma, Bologna x SPAL, Empoli x Cagliari, Parma x Udinese, Sassuolo x Inter de Milão e Atalanta x Frosinone foram confrontos confirmados para este domingo.