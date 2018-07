Com Cristiano Ronaldo, Portugal perde da Rússia fora

MOSCOU - Mesmo contando com Cristiano Ronaldo em campo, a seleção de Portugal não resistiu à Rússia nesta sexta-feira e foi derrotada por 1 a 0, em Moscou, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. Alexander Kerzhakov marcou o único gol da partida, logo aos 6 minutos.

Com a vitória, a equipe russa disparou na liderança do Grupo F, com nove pontos, e 100% de aproveitamento. Portugal aparece em segundo, com 6. Luxemburgo e Israel, ambos com apenas 1 ponto, se enfrentam ainda nesta sexta. Azerbaijão e Irlanda do Norte, também com 1, completam a chave. Somente o primeiro colocado avança diretamente para a Copa do Mundo.

Foi por causa desta disputa apertada no grupo que Portugal estava apreensivo pela chance de não poder contar com Cristiano Ronaldo nesta sexta. O atacante estava com dores no ombro, mas não deixou de defender sua seleção. No entanto, não foi o suficiente para superar os russos.

Jogando em casa, a Rússia surpreendeu ao abrir o placar logo aos 6 minutos. Após boa troca de passes com Viktor Faizulin e Roman Shirokov, Kerzhakov mandou para as redes. Abalado pelo gol rival, Portugal demorou para acordar no jogo e só impôs pressão no segundo tempo. A insistência no ataque, porém, não evitou a derrota, por conta da boa atuação do goleiro russo.

Na próxima rodada, a seleção portuguesa tentará se reabilitar diante da Irlanda do Norte, na terça-feira. A Rússia, do técnico Fabio Capello, vai enfrentar o Azerbaijão no mesmo dia.