Corinthians encara o Santa Cruz em estreia de Cristóvão na arena

Cristóvão Borges estreia neste sábado, no Itaquerão, como técnico do Corinthians. Ele espera contar com a força da torcida para conquistar a primeira vitória no comando da equipe e não se distanciar da parte de cima da tabela. O alvinegro enfrenta o Santa Cruz, às 21h, e uma vitória coloca a equipe provisoriamente no G-4 da competição.

“A expectativa é muito grande e o desejo, claro é conseguir a vitória. Mas é importante destacar que o Santa Cruz é uma equipe bem treinada e geralmente nesses jogos as equipes marcam bem e dificultam bastante”, projetou o treinador. O Corinthians está invicto em casa no Brasileiro. Foram cinco jogos, sendo quatro vitórias e um empate. No total, dos 14 gols feitos no torneio, nove deles foram na arena.

Esperando por um adversário bem fechado, Cristóvão decidiu não adiantar o time que joga e avisou que deve mexer no setor ofensivo. Na partida contra o Atlético-MG, Romero teve uma atuação muito ruim como centroavante e isso pode fazer com que Luciano volte a ganhar uma oportunidade. Romero passaria a jogar pela ponta e Guilherme sairia do time.

Cristóvão ainda espera por Vilson. O zagueiro sofreu uma torção no tornozelo esquerdo na partida com o Atlético-MG e ontem ele nem foi para o gramado. O técnico já avisou que vai esperar por sua recuperação até a hora do jogo. Caso não tenha condições, Pedro Henrique será mantido na equipe.

O jovem zagueiro de 21 anos errou feio diante dos mineiros ao tentar recuar para Cássio e dar uma bola de presente para Cazares fazer o segundo gol do rival. Hoje, será o reencontro dele com a torcida corintiana.

“Conversei muito com ele e ainda está sentido, o que é normal, mas ele sabe que é um jogador de grande potencial e tem futuro aqui no Corinthians”, explicou o treinador.

Na sexta-feira, o goleiro Walter prorrogou o vínculo com o Corinthians até dezembro de 2019. O vínculo atual acabava em agosto do ano que vem. Na quinta-feira, Uendel também já tinha prorrogado o contrato.

No Santa Cruz, o técnico Milton Mendes não contará com o lateral Tiago Costa, machucado. Ele avisou que Allan Vieira será o substituto. Grafite também foi confirmado.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel; Guilherme (Luciano) e Giovanni Augusto; Romero

Técnico: Cristóvão Borges

SANTA CRUZ: Tiago Cardoso; Vítor, Neris, Danny Morais e Allan Vieira; Uillian Correia, João Paulo e Lelê; Arthur, Keno e Grafite

Técnico: Milton Mendes

JUIZ: Wagner Magalhães (RJ)

LOCAL: Itaquerão

HORÁRIO: 21h