Com Cruzeiro x Atlético-MG na 3ª rodada, tabela do Mineiro é divulgada

A tabela do Campeonato Mineiro de 2019 foi divulgada de forma oficial nesta segunda-feira, em evento realizado em Belo Horizonte, onde soube-se que o duelo mais esperado da primeira fase da competição, o clássico entre Atlético e Cruzeiro, ocorrerá já pela terceira rodada, no dia 27 de janeiro, às 17 horas, no Mineirão.

Antes disso, o time cruzeirense, atual campeão estadual, fará a sua estreia em 19 de janeiro, contra o Guarani de Divinópolis, clube recém-promovido à primeira divisão, fora de casa, às 17h. Já a equipe atleticana abrirá a sua campanha contra o Boa, como mandante, no estádio Independência, no dia 20, neste mesmo horário.

Pela segunda rodada, o Cruzeiro atuará no Mineirão diante da Patrocinense em 23 de janeiro, às 21h30, enquanto o Atlético medirá forças com o Tombense, às 19 horas, em Tombos, no mesmo dia.

Com 11 rodadas, a fase inicial do Campeonato Mineiro vai se encerrar no dia 20 de março, com os 12 times participantes se enfrentando em turno único, sendo que os oito primeiros colocados avançarão às quartas de final e os dois últimos serão rebaixados.

Pelo regulamento aprovado pelos clubes, as quartas de final serão disputadas em jogo único e o time com a melhor campanha na primeira fase terá a vantagem de jogar em casa. Porém, caso o duelo termine empatado, o bom desempenho não terá nenhum peso para a equipe com desempenho superior no estágio anterior da competição, pois a vaga será decidida em cobranças de pênaltis.

VAR

Já a semifinal e a final serão realizadas com partidas de ida e volta, com a equipe melhor colocada tendo a vantagem de jogar por dois empates ou por vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols. A novidade deste ano para estas duas fases da competição será a utilização da arbitragem de vídeo (VAR).