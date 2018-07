Com CT 'padrão Fifa', Atlético Sorocaba fecha departamento de futebol

Dois anos depois de sua última aparição na primeira divisão do Campeonato Paulista, o Atlético Sorocaba anunciou nesta segunda-feira o fechamento do seu departamento de futebol. O clube já comunicou à Federação Paulista de Futebol (FPF) a desistência de participar da Série A3 do Paulista. Agora, se quiser um dia voltar a disputar o Estadual, deverá fazê-lo a partir da quarta e última divisão.

Clube criado em 1995, o Atlético Sorocaba cresceu a partir de 2000, quando foi adquirido por Sun Myung Moon, o Reverendo Moon, líder religioso sul-coreano e dirigente máximo da seita Unificação Internacional. Com os investimentos dele, o time chegou à Série A1 do Paulista em 2004 e 2005. Luan e Maicosuel, ambos do Atlético-MG, foram formados em Sorocaba.

Em nota nesta segunda-feira, o Atlético lembrou que é "gerido e patrocinado" pelo grupo Movimento da Unificação Internacional. "Com o falecimento de seu principal investidor (Moon morreu em 2012), o grupo mudou seu enfoque de investimentos. Com o descenso e com o advento da atual crise econômica do país, apesar de entender os prejuízos recorrentes desta decisão, a diretoria decidiu que o Clube Atlético Sorocaba não tem condições econômicas para participar da próxima competição", explicou, dizendo que, "dentro da nova realidade financeira", quer se reestruturar para retornar às atividades esportivas.

A última grande campanha do time foi em 2012, quando subiu da Série A2 para a A1. Após escapar por pouco do rebaixamento em 2013, o time caiu de volta à A2 em 2014. Depois, salvou-se novamente por pouco de cair para a A3 em 2015, despencando este ano, com apenas quatro vitórias em 19 jogos.

Ainda não foi anunciado o que será feito do centro de treinamento do Atlético Sorocaba, ampliado para a Copa do Mundo. Dentro do chamado "padrão Fifa", o local recebeu a seleção da Argélia durante o Mundial. Rival do Atlético, o São Bento segue na Série A1 do Paulista e recentemente subiu para a Série C do Brasileiro.