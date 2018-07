Com Dagoberto, Cruzeiro viaja para jogo em Maceió

A lista de relacionados do Cruzeiro tem duas novidades em relação ao triunfo com o América. Marcelo voltou a incluir o volante Uelliton, que deverá ficar no banco de reservas como opção para os titulares Leandro Guerreiro e Nilton, e o atacante Dagoberto, que cumpriu suspensão automática no último fim de semana. Em compensação, ele deixou o jovem meia Alisson de fora.

Apesar da boa atuação do Cruzeiro diante do América, a tendência é que Dagoberto retorne ao time titular diante do CSA, no lugar do meia Ricardo Goulart, que o substituiu no último domingo. A equipe para a estreia na Copa do Brasil deve ser esboçada nesta terça-feira, quando Marcelo vai comandar um treinamento, às 16 horas, no complexo esportivo do Corinthians-AL.

Confira os 20 jogadores relacionados para o jogo entre Cruzeiro e CSA:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais: Ceará, Egídio e Everton.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Léo e Thiago Carvalho.

Volantes: Leandro Guerreiro, Nilton e Uelliton.

Meias: Diego Souza, Elber, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Tinga.

Atacantes: Ananias, Borges, Dagoberto e Vinícius Araújo.