Com Dagoberto, São Paulo pega Atlético-PR para prolongar sonho da Libertadores

Dagoberto pode contar nos dedos de uma única mão quantas vezes enfrentou o Atlético Paranaense depois que entrou na Justiça contra o ex-clube e se transferiu para o São Paulo em 2007. Foram duas vezes, uma em Curitiba e outra no Morumbi. Nesta quinta-feira, às 21 horas (com acompanhamento online do estadão.com.br), o atacante entra em campo na Arena Barueri e carrega consigo o peso de fazer o time tricolor vencer para continuar sonhando em beliscar pelo menos uma vaga na Libertadores do próximo ano. O São Paulo está quatro pontos atrás do Botafogo (44 contra 48), que, por enquanto, está de classificando.

Veja também:

SÉRIE A - Classificação | Calendário/Resultados

Atlético-PR reencontra comandante de sua arrancada

Desde que o técnico Paulo César Carpegiani retornou ao clube, no começo deste mês, Dagoberto, então deixado de lado pelo interino Sérgio Baresi - por orientação da diretoria - virou peça fundamental.

Sem ele, o São Paulo perdeu para o Ceará no último domingo e sofreu para bater o lanterna Prudente. Em campo, o atacante fez um gol nos 2 a 0 sobre o Vitória e dois na vitória por 4 a 3 sobre o Santos no clássico.

Agora, Dagoberto volta após ficar fora em Fortaleza por precaução, já que tomou um remédio para dor de cabeça, recorrente de uma gripe, sem avisar aos médicos do clube e poderia ser pego no exame antidoping.

"É um jogador que foi colocado no time, mas antes falei com ele e expliquei sua importância. Ele teve a confiança necessária e voltou a se apresentar bem", elogiou o comandante. "Eu tive o bom senso para mantê-lo no time. Ele foi uma necessidade que entrou no time e rendeu o que nós esperávamos. Na posição dele não dá para ter improvisação", completou.

Time diferente. Em Barueri, Dagoberto, no entanto, vai encontrar o time um pouco diferente daquele que venceu o Santos. Carpegiani não terá Lucas e muito provavelmente Fernandinho - está com dores na panturrilha da perna direita e no joelho esquerdo -, dando fim ao quarteto ofensivo.

O técnico reforçou o meio-de-campo, colocando o volante Casemiro ao lado de Rodrigo Souto e Carlinhos Paraíba. A dúvida está no último homem do setor, mas Fernandão deve jogar.