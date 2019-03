Com D'Alessandro e Sobis, Odair esboça Inter reserva para encarar o Aimoré

O Internacional iniciou nesta sexta-feira a preparação para o duelo de domingo diante do Aimoré, no Beira-Rio, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. E na atividade realizada no CT do Parque Gigante, o técnico Odair Hellmann indicou que levará um time reserva para o confronto.

Entre os escalados, destaque para dois veteranos: o atacante Rafael Sobis, autor do gol da vitória sobre o Palestino, quarta-feira, pela estreia da Libertadores, e o meia D'Alessandro, ídolo do clube e que deve ter nova chance para atuar como titular no fim de semana.

"Neste momento da carreira, entendo as coisas de outra maneira. Por isso, é muito bom ter o Odair como treinador. Temos uma relação próxima e nos entendemos muito bem. Respeito ele e me sinto respeitado. Quando ele decidir que eu jogue, darei meu melhor, seja 20, 30, 40 ou sete minutos", declarou o argentino nesta sexta.

Com a Libertadores em mente e mirando o duelo de quarta que vem diante do Alianza Lima, no Beira-Rio, pelo torneio, Odair deve mesmo escalar o time reserva do Inter no domingo com: Daniel; Bruno, Emerson, Roberto e Uendel; Rodrigo Lindoso, Nonato, D'Alessandro, Sarrafiore e Neilton; Rafael Sóbis.

D'Alessandro celebrou a provável nova oportunidade de atuar e se colocou à disposição do treinador. "Converso com o Odair em todos os dias de treino. Nós conversamos muito porque nos conhecemos faz tempo. A minha situação no clube hoje é a mesma do ano passado. Sou mais um atleta do grupo. Tive uma conversa com o treinador e ele falou que não farei parte de todos os jogos, como foi no ano passado. E nem por isso tive uma atitude diferente. Até porque evolui como atleta e como pessoa."