Com D'Alessandro, Inter reforça preparação física na pausa do Brasileirão

Assim como havia ocorrido na atividade de terça-feira, o meia argentino D''Alessandro participou normalmente do treinamento. Em fase final de recuperação de uma hérnia de disco que o tirou das últimas seis partidas do Inter, ele será o principal "reforço" do time para a reta final do Brasileirão.

Nesta manhã, os jogadores realizaram trabalhos físicos sob o comando do preparador João Goulart. Os exercícios incluíram um circuito de treinamento funcional e baterias de corridas. E o elenco voltará a treinar nesta tarde no CT do Parque Gigante.

Fora da Copa do Brasil, o Inter tentará conquistar uma vaga na próximas edição da Copa Libertadores através do Brasileirão. O time está em oitavo lugar com 44 pontos, a dois do G4, e volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai encarar o Atlético Mineiro, no Independência, em duelo válido pela 30ª rodada.