Com D'Alessandro suspenso, Inter inicia treinos à espera de Camilo para sábado

O meia argentino D´Alessandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será o principal desfalque do Internacional para lutar pela manutenção da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro diante do Náutico, no sábado que vem, às 16h30, em partida que será realizada na cidade de Caruaru, pela 25.ª rodada da competição.

O elenco do time colorado retomou os trabalhos nesta segunda-feira no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, com vistas ao duelo contra a equipe alvirrubra pernambucana. O meia Camilo, que se recupera de uma contusão na panturrilha, deverá retomar as atividades durante a semana e é dúvida para o técnico Guto Ferreira. Caso possa atuar, é opção justamente para a vaga de D'Alessandro.

Já o lateral-direito Cláudio Winck, que sofreu uma pancada na vitória por 3 a 0 sobre o Figueirense, no Beira-Rio, no sábado passado, não preocupa o departamento médico do clube e deverá estar à disposição do treinador colorado.

O Internacional tem 45 pontos, divide a liderança da Série B com o América-MG e está cinco pontos à frente do Paraná, quarto colocado e último clube que hoje garantiria uma vaga na Série A em 2018.