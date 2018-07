Com Damião no banco, Cruzeiro pode ter 5 mudanças para pegar o Flu

Na zaga, as duas mudanças foram necessárias por lesão. Bruno Rodrigo está com dores no quadril, enquanto Manoel sofreu uma entorse no joelho direito. Mano espera contar com eles no treino de sábado pela manhã e escalá-los no domingo.

"Vamos esperar para fazer o treino de sábado. Hoje (sexta), ainda teve a questão do desgaste, a gente treinou em trabalho curto. Os jogadores estão com índices altos de fadiga. Amanhã (sábado), podemos trabalhar um pouco mais e definir essas questões de Manoel e Bruno Rodrigo, principalmente", explicou Mano. Douglas Grolli e Paulo André treinaram entre os titulares.

Na lateral-direita, Ceará, recuperado de lesão, volta no lugar de Fabiano, que atuou nas últimas duas partidas. No ataque, Willian recupera a posição depois de cumprir suspensão automática. A última modificação é tática, com De Arrascaeta escalado como titular do ataque. Marinho e Leandro Damião saem.

Assim, o possível Cruzeiro para pegar o Fluminense tem: Fábio; Ceará, Bruno Rodrigo (Douglas Grolli), Paulo André (Manoel) e Fabrício; Henrique, Willians e Ariel Cabral; Willian, De Arrascaeta e Allano.