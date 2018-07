Com Damião recuperado, Santos goleia em jogo-treino

Entre eles, Damião disputou o seu primeiro jogo-treino nesta intertemporada da equipe, depois de ter se recuperado de dores no púbis que o afastaram de outras partidas de preparação e dos últimos duelos no Brasileirão.

"Foi bom para me soltar um pouco mais. Estou com o grupo, quero sempre estar jogando e não via a hora de sair logo do departamento médico. Consegui fazer um gol no meu primeiro toque na bola e estou muito feliz com a minha atuação", comemorou o atacante.

No duelo deste sábado, o Santos entrou em campo com: Aranha; Victor Ferraz, Bruno Uvini, David Braz e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Geuvânio, Rildo e Gabriel. Em seguida, a equipe foi inteira modificada e entraram Vladimir; Zé Carlos, Daniel Guedes, Emerson, Nailson, Paulo Ricardo, Vinicius Simon, Leandrinho, Serginho, Souza, Diego Cardoso, Jorge Eduardo, Stefano Yuri, Geovane e o próprio Damião.

Esse foi o terceiro jogo-treino desta intertemporada do Santos, que antes venceu o Red Bull por 3 a 0, em São José dos Campos, e goleou o Guarujá por 5 a 0, este resultado obtido há uma semana, no CT Rei Pelé.