Com Daniel Alves, Dunga faz último treino antes de viajar ao Chile

O último treino da seleção brasileira antes de embarcar para o Chile, para a disputa da Copa América, contou com uma grande novidade. Convocado para a vaga de Danilo, cortado por conta de lesão no tornozelo, o lateral-direito Daniel Alves participou de sua primeira atividade com o grupo nesta sexta-feira.

A presença de Daniel Alves, aliás, foi imposta pelo próprio lateral. Segundo informou o site oficial da CBF, os jogadores da seleção brasileira já haviam ido para o campo de treino que fica no hotel quando ele chegou. Mesmo assim, o atleta disse que já queria participar do treinamento, apesar do cansaço da viagem.

Com seu mais novo integrante, a seleção fez uma atividade técnica e tática dividida em três partes. Na primeira, o foco foi a posse e o toque de bola. Depois, Dunga instruiu os jogadores num trabalho de posicionamento tático. Por fim, os atletas participaram de um treino de finalização.

Foi a última atividade da seleção em Viamão, já que ainda nesta tarde a delegação embarca para o Chile. O voo para Temuco está marcado para as 18h30. No sábado, os atletas farão à tarde o último treino antes da estreia na Copa América, já no Estádio Germán Becker.

No domingo, o time de Dunga fará sua primeira partida pelo torneio diante do Peru, justamente em Temuco. Brasileiros e chilenos estão no Grupo C, ao lado de Colômbia e Venezuela, que também se enfrentam no domingo.