Com Daniel Alves, Barcelona é derrotado pelo Boca Juniors nos pênaltis pela Maradona Cup

O Boca Juniors conquistou a Maradona Cup nesta terça-feira ao derrotar o Barcelona nos pênaltis por 4 a 2 em um amistoso disputado no estádio Mirssol, em Riad, em que estava em jogo um troféu em homenagem ao astro do futebol argentino Diego Maradona, falecido há pouco mais de um ano. A partida também marcou a volta de Daniel Alves aos gramados.

No tempo regulamentar, que terminou empatado em 1 a 1, Ferran Jutglá abriu o placar para o Barça aos 59 minutos com um chute impecável de primeira e Exequiel Zeballos deixou tudo igual para os 'xeneizes' na reta final (76).

Na disputa de pênaltis, Marcos Rojo, Carlos Izquierdoz, Cristian Pavón e Aaron Molinas marcaram pelo Boca, enquanto Dani Alves e Ferran Jutglá converteram para o Barcelona. O goleiro do time argentino, Agustín Rossi, defendeu o chute de Matheus Pereira e Guillem Jaime mandou para fora.

Para este jogo, Xavi, o treinador da equipe catalã, colocou em campo um time misto, com o experiente Dani Alves, de 38 anos, disputando o primeiro jogo de seu segundo ciclo no Barça, enquanto Sebastián Battaglia, técnico do Boca, escalou a equipe titular.A homenagem a Diego Maradona contou com a presença de Dalma e Giannina Maradona, filhas do lendário ex-jogador falecido em 25 de novembro de 2020 aos 60 anos, e de Claudia Villafañe, sua primeira esposa.

ESCALAÇÕES

BARCELONA - Neto; Dani Alves, Eric García (Mika Màrmol), Clement Lenglet (Oscar Mingueza) e Alex Baldé; Riqui Puig, Alvaro Sanz (Matheus Pereira) e Philippe Coutinho (Guillem Jaime); Sergino Dest (Arnau Comas), Yusuf Demir (Ilias Akhomach) e Ferrán Jutglá. Técnico: Xavi.

BOCA JUNIORS - Agustín Rossi; Luis Advíncula (Cristian Pavón), Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo e Frank Fabra; Agustín Almendra (Diego González), Jorman Campuzano (Eduardo Salvio) e Juan Ramírez (Aaron Molinas); Edwin Cardona (Exequiel Zeballos); Sebastián Villa (Carlos Zambrano) e Luis Vázquez (Alan Varela). Técnico: Sebastián Battaglia.