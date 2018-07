Com Daniel Carvalho, reservas do Botafogo disputam jogo-treino

No dia seguinte à goleada por 3 a 0 diante do Friburguense, resultado que deu ao time a liderança provisória do Campeonato Carioca, o Botafogo se reapresentou nesta quinta-feira no Engenhão. Enquanto os titulares fizeram apenas um treino leve, os reservas foram a campo para um jogo-treino com o Gonçalense. E o destaque da partida acabou sendo a presença de um jogador que nem faz parte do elenco alvinegro: o meia Daniel Carvalho.

Fora do futebol de campo desde 2013, Daniel Carvalho pediu para o Botafogo para treinar no clube. A última equipe que defendeu foi o Criciúma, em 2013. Ano passado, o meia foi jogar futsal em uma equipe própria. Nesta quinta-feira, ele entrou no decorrer da atividade.

Outro que atuou contra o Gonçalense foi o reforço Pimentinha, que formou o ataque ao lado de Henrique. Mas a dupla não deu sorte, e o Gonçalense venceu por 1 a 0, repetindo o resultado da partida disputada entre as equipes na pré-temporada.