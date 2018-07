Com David Luiz expulso, Chelsea e Arsenal empatam sem gols no Inglês

Os ataques decepcionaram neste domingo e Chelsea e Arsenal ficaram no 0 a 0 no Stamford Bridge, em Londres, em rodada do Campeonato Inglês. O zagueiro brasileiro David Luiz, do time da casa, levou o cartão vermelho direto por falta violenta nos minutos finais da partida e virou desfalque certo do Chelsea pelas próximas três rodadas.

Com o resultado, o Chelsea ocupa o terceiro lugar da tabela, com dez pontos, atrás do líder Manchester City e do vice-líder Manchester United, que ainda jogará neste domingo. Já o Arsenal tem sete pontos e está na modesta 12ª colocação da tabela.

O duelo no Stamford Bridge foi marcado neste domingo por boas chances de gols, de ambos os lados, desde o início da partida. Mas falhas nas finalizações, atuações seguras dos goleiros e a trave impediram qualquer alteração no marcador.

Jogando em casa, o Chelsea tomou a iniciativa com as primeiras oportunidades ofensivas. Pedro e Morata criaram as primeiras chances da partida. A melhor delas surgiu com o primeiro, aos 21 minutos, quando ficou cara a cara com o goleiro Petr Cech. O atacante acabou parando no goleiro.

A melhor oportunidade do Arsenal antes do intervalo surgiu aos 40 minutos. Ramsey bateu rasteiro e acertou o pé da trave e ainda viu a bola percorrer lentamente a pequena área até que Cahill afastou o perigo.

No segundo tempo, o time visitante balançou as redes aos 29 minutos. Após levantamento na área, Mustafi cabeceou firme e não deu chances ao goleiro Courtois. A arbitragem, porém, assinalou o impedimento.

Assustado, o Chelsea voltou a levar perigo no ataque logo em seguida. Fábregas e Hazard tiveram boas oportunidades, sem sucesso. Nos instantes finais, o time da casa passou a jogar com um a menos em campo por causa da expulsão de David Luiz. Mas a baixa não chegou a fazer diferença por causa da proximidade do apito final.

Os dois times de Londres voltam a campo no meio de semana, pela Copa da Liga Inglesa. Na quarta-feira, o Chelsea vai receber o Nottingham Forrest. No mesmo dia, Arsenal visitará o Doncaster Rovers.