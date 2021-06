Flamengo recebe Coritiba em busca da classificação na Copa do Brasil em jogo atrasado

Com a defesa em alta, o Flamengo enfrenta novamente o Coritiba, às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Se os defensores confirmarem o bom momento, o time carioca garantirá a vaga nas oitavas de final mesmo se não balançar as redes no Rio de Janeiro.

Na semana passada, no estádio Couro Pereira, o Fla levou a melhor pelo placar de 1 a 0, em sua estreia na competição. Assim, joga por um empate, por qualquer marcador, nesta quarta. O Coritiba precisa devolver a vitória por um gol de diferença para levar o duelo aos pênaltis. Ou vencer por dois ou mais gols de vantagem para avançar nos 90 minutos. Não há critério de desempate do gol qualificado (fora de casa).

Leia Também Vice-presidente do Flamengo celebra chegada de novo patrocinador e alfineta a CBF

A partida será isolada da Copa do Brasil neste meio de semana. É o último jogo da terceira fase. O segundo confronto entre o Flamengo e o Coritiba só será disputado nesta semana porque a ida havia sido adiada a pedido do time carioca, que se sentiu prejudicado pela convocação de atletas da equipe para a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Se chegou a contar com o reforço de Everton Ribeiro na semana passada, desta vez o meia será baixa. O jogador, que havia sido convocado para as Eliminatórias, foi mantido no grupo para a disputa da Copa América. Assim, só deve voltar a defender o rubro-negro em julho.

A baixa preocupa porque é mais uma no setor ofensivo da equipe, já desfalcada de Gabriel, também na Copa América, e Pedro, com teste positivo para a covid-19. Bruno Henrique vai liderar o ataque, na companhia de Rodrigo Muniz e Michael. Outra ausência importante é a do próprio técnico Rogério Ceni, também em razão do coronavírus. Ele deve retomar suas funções na beira do gramado no sábado, no jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

Sem Ceni, o time será comandado mais uma vez pelo auxiliar Maurício Souza, que terá o reforço de Rodrigo Caio, baixa no jogo de ida. Ele formará a zaga com Willian Arão, na tentativa de manter o bom momento da defesa flamenguista. O time soma quatro jogos (Vélez Sarsfield, Palmeiras, Coritiba e América-MG) sem sofrer gol, algo que não acontecia desde 2019. O Fla quer agora tentar repetir a série de seis partidas sem ser vazado, como fez em 2018.

Do lado do Coritiba, o técnico Gustavo Morínigo terá ao menos uma baixa no time. O zagueiro Nathan Ribeiro vai cumprir suspensão após ser expulso no jogo de ida. Wellington Carvalho será seu substituto. O reserva até começou jogando contra o Londrina, na Série B, no fim de semana, para ganhar ritmo de jogo.

Se precisar de mais reforços para o setor, o treinador poderá optar pelo experiente Henrique, com passagens por Palmeiras, Corinthians e Fluminense. O jogador de 34 anos foi relacionado pela primeira vez desde que voltou ao clube, no mês passado. Ele não entra em campo desde o fim de abril, ainda com a camisa do Belenenses, pelo Campeonato Português.

Outras baixas na equipe paranaense são o goleiro Alex Muralha e o meio-campista Gustavo Bochecha. Eles já defenderam outros times nesta edição da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO x CORITIBA

FLAMENGO - Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson e Vitinho; Rodrigo Muniz, Bruno Henrique e Michael. Técnico: Maurício Souza (auxiliar).

CORITIBA - Wilson; Igor, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Romário; William Farias, Val e Rafinha, Waguininho, Dalberto e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN)

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).