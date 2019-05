Com defesa modificada, Atlético-MG abre série de jogos fora em duelo com o Vasco

O Atlético Mineiro conseguiu diminuir o clima de crise ao estrear no Campeonato Brasileiro com vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, mas isso ainda não basta para deixar o momento ruim no passado. Nesta quarta-feira, o time faz o primeiro de dois compromissos como visitante na competição para mostrar que pode brigar pelas primeiras posições. E com a defesa modificada, terá pela frente o Vasco, em São Januário, a partir das 21h30.

A tabela do Brasileirão deu ao Atlético-MG a possibilidade de enfrentar nas três primeiras rodadas times que não são apontados como candidatos ao título - o rival seguinte vai ser o Ceará, sábado, no Castelão. Assim, a meta do time é aproveitar esses compromissos para conseguir uma arrancada, encerrando a crise provocada pela eliminação na fase de grupos da Copa Libertadores e pela queda na decisão do Campeonato Mineiro.

Essa sequência fora de casa será completada com um compromisso pelo torneio continental, pois na próxima terça-feira o Atlético está programado para visitar o Zamora, na Venezuela. E embora já eliminado, o time tem interesse no duelo, pois precisará triunfar para obter o "consolo" de se classificar à Copa Sul-Americana.

"Todos os jogos são importantes. Acho que é pensar jogo a jogo, primeiramente no Vasco, que a gente sabe a dificuldade que vai encontrar. São novos objetivos, o Campeonato Brasileiro, dois jogos fora, é importante pontuar para se manter no pelotão de cima. Depois, temos um jogo difícil na Venezuela, uma logística difícil. Vai ser preciso contar com todo o elenco", comentou o goleiro Victor.

Para não voltar a ser alvo de cobranças e pressão da torcida, o Atlético-MG precisará melhorar o seu desempenho como visitante, pois perdeu os últimos dois jogos que fez nessa condição para Cerro Porteño (4 a 1), o que provocou a demissão do técnico Levir Culpi, e para o Cruzeiro (2 a 1).

"São três jogos fora de casa em uma semana e é o momento de todo mundo estar preparado, inteiro e focado porque todos vão precisar jogar. A gente sabe da dificuldade, então, é o momento de demonstrar a força do elenco para buscar os resultados fora de casa", completou Victor.

O duelo com o Vasco será o quarto do Atlético-MG sob o comando do interino Rodrigo Santana, sendo que ele só foi obter o seu primeiro triunfo no confronto com o Avaí. E agora voltará a modificar a equipe, pois contará com os retornos de Igor Rabello e Réver, recuperados de lesões e que antes dos problemas vinham compondo a dupla de zaga titular. Apesar disso, o setor de contenção não vai contar com o volante Adílson, com fadiga na panturrilha esquerda. E o seu substituto vai ser José Welison.