Com defesas de João Paulo, Santos bate Olimpia e está nas oitavas da Libertadores

Com João Paulo e Marinho em fase iluminada, o Santos derrotou o Olimpia, por 3 a 2, de virada, nesta quinta-feira, em Assunção, no Paraguai, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo G da Copa Libertadores. Com o resultado, o time de Vila Belmiro garantiu o primeiro lugar e a classificação para as oitavas de final.

O Santos somou a quarta vitória, em cinco jogos, e chegou aos 13 pontos. O Olímpia fica com cinco e vai ter de torcer muito contra o Defensa Y Justicia, que soma seis.

O primeiro tempo foi bastante agitado, apesar do forte Carlos de 37 graus de temperatura. Sem poder contar com a dupla de zaga titular - Lucas Veríssimo e Luan Peres cumpriram suspensão - Cuca escalou o time no esquema 3-4-3, com Jobson, Alex e Pará na zaga.

O Santos entrou marcando a saída de bola paraguaia e parecia estar na Vila Belmiro. O gol não demorou a sair. Madson foi derrubado na área por Recalde, aos 14 minutos. Carlos Sánchez bateu com categoria e abriu o placar.

A partir daí, o time santista diminuiu o ritmo e apresentou uma marcação frouxa nas imediações da área. O Olimpia aproveitou e virou o placar com dois gols de Recalde. O primeiro de cabeça, aos 21 minutos, e o segundo, aos 33, ao surgir livre mais uma vez dentro da área.

A sorte do Santos é a grande fase pela qual passa Marinho. O atacante bateu uma falta pelo lado direito e a bola acabou passando por todo mundo, inclusive pelo goleiro Azcona: 2 a 2, aos 39 minutos.

O Santos voltou para o segundo tempo com alteração tática. Cuca colocou o time no 4-3-3, com Pará, Madson, Alex e Felipe Jonathan na defesa. Jobson assumiu a cabeça de área. Mas a mudança não deu resultado e o time continuou com uma marcação falha, que quase causou dois gols para o Olímpia, necessitado pela vitória, em apenas cinco minutos.

Passado o início desequilibrado, o Santos ficou mais com a bola e deixou o Olimpia mais em seu campo. Aos 14, Marinho cruzou, a zaga paraguaia falhou feio e deixou Carlos Sánchez livre. O paraguaio tocou para Kaio Jorge, que mostrou frieza para driblar o goleiro e fazer 3 a 2.

Aos 20 minutos, o veterano gradalhão Roque Santa Cruz, de 39 anos, entrou para reforçar o ataque do Olimpia, enquanto o Santos perdeu Sánchez (machucado), substituído por Alison. A pressão paraguaia aumentou muito e João Paulo, em grande fase, fez linda defesa após bicicleta de Leguizamón, aos 24 minutos. O goleiro santista repetiu o feito em cabeçadas de Montenegro, aos 32, e Alcaraz, aos 35.

Da forma com que buscou o ataque, o Olimpia deixou espaços para o Santos marcar o quarto gol e fechar a fatura. A decepção foi Soteldo, sempre muito participativo nos jogos, que teve atuação muito apagada.

De tanto pressionar, o Olimpia conseguiu o terceiro gol, mais uma vez com Recalde, mas o meia estava um pouco adiantado em posição de impedimento. E antes do jogo acabar, João Paulo ainda evitou o empate, em chute cara a cara com Montenegro, aos 49 minutos.

FICHA TÉCNICA

OLÍMPIA 2 X 3 SANTOS

OLÍMPIA - Azcona; Benítez (De La Cruz), Leguizamón, Alcaraz e Arias; Domingo, Rodrigo Rojas, Alejandro Silva (Montenegro) e Recalde (Otálvaro); Camacho (Roque Santa Cruz) e Pitta (Rojas). Técnico: Daniel Garnero.

SANTOS - João Paulo; Pará, Jobson (Ivonei) e Alex; Madson, Diego Pituca, Carlos Sánchez (Alison) e Felipe Jonatan; Marinho, Kaio Jorge (Raniel) e Soteldo (Lucas Braga). Técnico: Cuca.

GOLS - Carlos Sánchez aos 14, Recalde aos 21 e 33, Marinho aos 39 do primeiro tempo. Kaio Jorge aos 14 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Nestor Pitana (ARG).

CARTÕES AMARELOS - Recalde, Alex, Jobson, Azcona, Raniel e Leguizamón.

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, Paraguai.