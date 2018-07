Com Denilson e Lucas, São Paulo enfrenta o Atlético-GO

SÃO PAULO - Após tropeçar contra adversários diretos pelo título do Campeonato Brasileiro, o São Paulo chega reforçado pela volta de Lucas e a provável estreia de Denilson para uma sequência mais fácil, que tem início neste sábado, às 18h30 (de Brasília, com transmissão ao vivo da rádio Estadão ESPN), contra o Atlético Goianiense, no Morumbi. O time, sete pontos atrás do líder Corinthians, estreia o novo técnico com a chance de arrancar contra rivais da parte de baixo da tabela de classificação: tem pela frente Coritiba, Bahia, Avaí, Atlético Paranaense e América-MG. A exceção é o Vasco (6.º).

Adilson Batista, que recebeu a equipe embalada por duas boas vitórias sob o comando do interino Milton Cruz, evitou confirmar a estreia de Denilson, de 23 anos. "Ele já fez pré-temporada (no Arsenal, seu ex-clube) e a gente viu no treinamento que ele se soltou", disse o treinador são-paulino, que nos outros clubes gostava de fazer mistério.

Nesta sexta-feira, porém, ele deu indícios de que pode colocar o reforço entre os titulares. "O jogo vai dizer se ele tem condições de atuar por 90 minutos. Pelo pouco que foi possível acompanhar, deu gosto de ver". Há cinco temporadas na Inglaterra, Denilson pediu paciência à torcida em seu retorno. "Estou me readaptando. Espero que as pessoas tenham um pouco de paciência, pois acabei de chegar. Tem algumas coisas diferentes de lá para cá, mas espero me readaptar o mais rápido possível", disse ao site oficial do clube.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Denilson deve atuar na função de primeiro volante, segundo Adilson Batista. "Estou bastante ansioso por voltar a jogar no São Paulo depois de cinco anos. Isso está me motivando bastante, ainda mais sendo no Morumbi", afirmou.

Com a volta de Lucas, a torcida do São Paulo terá neste sábado pela primeira vez a chance de ver o meia iniciar um jogo ao lado de Rivaldo no Morumbi. Com o jovem meia, o rendimento do time tem sido maior nesta temporada. Nas 17 partidas em que Lucas esteve em campo, o São Paulo obteve 80,3% de aproveitamento. Sem ele, o número cai para 70%. Das 10 derrotas no ano, o meia de 18 anos esteve presente em apenas duas.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Jean, Rhodolfo, Xandão e Juan; Denílson, Wellington, Carlinhos Paraíba e Rivaldo; Lucas e Dagoberto. Técnico: Adilson Batista.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Rafael Cruz, Anderson, Gilson e Thiago Feltri; Thiaguinho, Rômulo, Agenor e Bida; Vítor Junior e Anselmo. Técnico: Jair Araújo.

Árbitro - Alicio Pena Junior (MG); Horário - 18h30 (de Brasília); TV - Pay-per-view; Rádio - Estadão ESPN (AM 700/FM 92,9); Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).